Demi Lovato a lansat varianta rock a piesei 'Cool For The Summer'

Noua versiune include voci reînregistrate și producție actualizată de la Warren ‘Oak’ Felder, Keith ‘Ten4’ Sorrelles și Alex Nice, dând imnului de vară o intensitate regăsită.

comunicat de presa: „Cool for the Summer” a fost lansat inițial acum 8 ani ca single principal de pe cel de-al cincilea album al lui Demi, Confident. Piesa de 3x platină a devenit un hit global instantaneu, ajungând pe locul 1 în Billboard’s Dance Club Chart.

Lansarea marchează a doua melodie pe care Demi a actualizat-o pentru a reflecta sunetul ei actual – la începutul acestui an, ea a lansat „Heart Attack (Versiune Rock)” pentru a sărbători aniversarea a 10 ani a piesei originale, care a fost primită cu laude atât de la fani, cât și de la critici.

Demi a interpretat versiuni rock ale ambelor piese în turneul ei HOLY FVCK din 2022, care a susținut albumul ei cu același nume. Aclamat de critici, HOLY FVCK, care a inclus single-urile „29”, „SUBSTANCE” și SKIN OF MY TEETH”, a văzut-o pe Demi revenind la rădăcinile ei rock și pop-punk și a inclus colaborări de la Yungblud, Royal & The Serpent și Dead Sara. Albumul a debutat pe locul 1 în trei topuri Billboard separate: Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums și Top Alternative Albums și i-a adus o nominalizare în 2023 la GLAAD Media Award pentru Cel mai bun artist muzical.

