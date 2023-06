Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 19-25 iunie

Horoscop săptămânal. Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână de iunie.

Horoscopul săptămânii 19-25 iunie: Află mai jos care este mantra de care ai nevoie pentru această săptămână de vară:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă bucur de această călătorie incredibilă pe care o fac. Viața mea este una minunată, plină de experiențe frumoase, de lecții care mă ajută să cresc și de multă fericire.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Tot ce mi se întâmplă, se întâmplă cu un motiv. Nu mai lupt împotriva destinului, ci fac un pas în spate și îi permit Universului să îmi arate care este drumul pe care trebuie să merg.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Învăț să am grijă de mine așa cum aș avea grijă de cel mai bun prieten al meu. Învăț să mă pun pe primul loc, să mă ascult și să mă fac fericită.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Las trecutul în spate și mă concentrez pe clipă de acum. Îmi învăț lecțiile și le pun în aplicare astfel încât să îmi construiesc cel mai frumos viitor.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Inima mea atrage iubirea pe care Cosmosul o poartă printre stele. Sufletul meu atrage liniștea pe care Universul o trimite către mine.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt recunoscătoare pentru tot ce trăiesc, pentru lecțiile pe care le învăț, pentru provocările care mă fac mai puternică, pentru momentele în care sunt fericită.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Aceasta este viața mea și eu am puterea de a o modela astfel încât să o fac să fie minunată. Am încredere în ce îmi dictează sufletul și iau deciziile pe care le consider potrivite pentru mine.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mă dau bătută, din contră - îmi învăț lecțiile și o iau de la capăt. Lupt cu toată energia mea pentru ceea ce îmi doresc și nu renunț până când nu îmi împlinesc visurile.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă detașez de tot zgomotul din jurul meu și învăț să îmi liniștesc sufletul agitat astfel încât să mă pot bucura de această viață minunată pe care o trăiesc.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mai permit nimănui să îmi spună cum să trăiesc și ce decizii să iau. Aceasta este viața mea și este una minunată.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mă mai grăbesc nicăieri. Fac un pas în spate și învăț să mă bucur de acest drum minunat și să fiu fericită în momentul de acum.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: În sufletul meu simt liniște, iar inima mea mea este încărcată de iubire. În viața mea totul este minunat.

foto main unsplash

Vizionare placuta