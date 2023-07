Brad Pitt și Margot Robbie joacă în Babylon, disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime începând din 6 iulie 2023

Brad Pitt, câștigătorul premiului Oscar®, și Margot Robbie, nominalizată la Globurile de Aur®, joacă în Babylon, disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime începând din 6 iulie 2023

Brad Pitt, câștigătorul premiului Oscar®, și Margot Robbie, nominalizată la Globurile de Aur®, joacă în Babylon, o poveste strălucitoare despre farmecul și excesele de la Hollywood, în perioada senzaționalilor ani 1920, scrisă și regizată de apreciatul cineast Damien Chazelle, câștigător al premiului Oscar®.

Povestea de la începutul Hollywood-ului urmărește povestea unor personaje ambițioase – superstarul filmului mut (Brad Pitt), tânăra starletă (Margot Robbie), producătorul executiv (Diego Calva), senzația muzicală (Jovan Adepo) și puternica și atrăgătoarea interpretă (Li Jun Li) – care se străduiesc să rămână în fruntea zgomotoasei scene a Hollywood-ului anilor '20 și să-și mențină relevanța într-un moment în care industria trece prin schimbări fundamentale.

Nominalizat la trei premii Oscar®, inclusiv Cea mai bună muzică, Cel mai bun design de producție și Cel mai bun design de costume, filmul captivant și extravagant îi are în rolurile principale pe Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood) și Margot Robbie (Amsterdam), alături de Diego Calva (Narcos: Mexico), Jean Smart (Hacks), Jovan Adepo (Fences) și Li Jun Li (Damages).

Babylon este o producție realizată de Marc Platt/Wild Chickens/Organism Pictures împreună cu Damien Chazelle, fiind scris și regizat de Damien Chazelle (First Man, La La Land). Filmul este produs de Marc Platt, p.g.a., Matthew Plouffe, p.g.a., Olivia Hamilton, p.g.a. iar producătorii executivi sunt Michael Beugg, Tobey Maguire, Wyck Godfrey, Helen Estabrook, Adam Siegel, Jason Cloth și Dave Caplan.

Serviciul SkyShowtime este disponibil prin intermediul aplicației SkyShowtime pe Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung și prin intermediul site-ului web: www.skyshowtime.com. Prețul lunar al abonamentului la SkyShowtime este de 3,99 euro (fără reclame),cu o perioadă de încercare gratuită de șapte zile și anulare oricând.

Vizionare placuta