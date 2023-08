Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 14-20 august

Horoscop săptămânal. Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână plină din august.

Horoscopul săptămânii 14-20 august: Află mai jos care este mantra de care ai nevoie pentru această săptămână de vară:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Am grijă de inima mea. Am grijă de sufletul meu. Am grijă de mine. Aleg să mă pun pe primul loc și să îmi ofer iubire necondiționată.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt pregătită pentru tot ce mă așteaptă. Închid ușa trecutului și mă concentrez pe clipa de acum. Universul îmi oferă o nouă șansă.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere în destinul meu pentru că știu că el a fost deja planificat pas cu pas de către divinitate. Fac un pas în spate și îi permit Universului să îmi arate drumul pe care trebuie să merg.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Renunț la griji și la toate gândurile negative. Renunț la tot ce mă ține în spate și nu îmi permite să văd cât de norocoasă sunt.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă concentrez pe clipa de acum. Nu îmi mai pun întrebări cu privire la ce a fost în trecut și nici nu îmi mai fac griji pentru ce se va întâmpla în viitor.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Inima mea este pregătită să iubească viața mai mult ca oricând. Sufletul meu este nerăbdător să trăiască cu adevărat. Ies din zona de confort și mă bucur de tot ce mi se întâmplă.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Renunț la toate lucrurile negative astfel încât să atrag energia pozitivă de partea mea. Mă detașez de ce nu mai am nevoie și fac loc noului și frumosului în viața mea.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Iubesc oamenii așa cum sunt ei - cu calități și defecte, cu bătălii câștigate și lupte pierdute; îi accept și îi prețuiesc fără să mai încerc să îi schimb în vreun fel.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt liberă să trăiesc așa cum îmi doresc. Nu mai permit nimănui să îmi spună care este drumul pe care trebuie să merg. Îmi ascult intuiția și mă las purtată de ce îmi dictează sufletul.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: În această săptămână fac planuri frumoase pentru visurile mele. Învăț să pun în aplicare ideile mele, să lupt pentru ce îmi doresc și să nu mă dau bătută în fața obstacolelor.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt puternică. Această perioadă este una mai complicată, însă din ea voi învăța incredibil de multe lecții importante, voi crește și mă voi dezvolta.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt fericită în clipa de acum. Inima mea simte iubire, în timp ce sufletul meu este copleșit de o liniște incredibilă. Viața mea este minunată.

foto main pixabay

Vizionare placuta