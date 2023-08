Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 21-27 august

Horoscop săptămânal. Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână plină din august.

Horoscopul săptămânii 21-27 august: Află mai jos care este mantra de care ai nevoie pentru această săptămână de vară:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Trebuie să accept orice mi se întâmplă și cel mai important lucru este să îl întâmpin cu tot ce am mai bun de oferit.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg să zâmbesc astăzi, să mă bucur de fiecare clipă, să mă plâng mai puțîn și să fiu recunoscătoare pentru toate lucrurile mărunte care, de fapt, înseamnă totul.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt fericită și liniștită în acest moment. În inima mea există doar sentimente pozitive. Sunt pregătită pentru un nou capitol al vieții mele.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Învăț să las trecutul în urmă. Singurul care contează este momentul prezent - îl trăiesc cum știu eu mai bine și încerc să mă bucur de fiecare clipă în care sufletul meu zâmbește.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă iubesc pentru ceea ce sunt. Mă iubesc cu bine și cu rău. Mă iubesc cu calități și cu defecte. Mă iubesc pentru că sunt unică în această lume.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu voi rămâne prinsă în ce ar fi fost dacă sau ce ar fi trebuit să fie. În schimb, mă voi concentra pe puterea și posibilitatea de a înțelege ce este acum, chiar acum.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt puternică. Am încredere în mine. Am încredere în Univers că are un plan special pentru mine. Mă vindec cu fiecare zi care trece și îmi continui drumul.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Când lucrurile sunt dure, eu trebuie să fiu și mai dură. Nu vreau o viață ușoară, vreau doar putere de a îndura o viață grea care duce către succes.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu țin cu dinții de trecut. Mă eliberez de tot ce s-a întâmplat și învăț să mă bucur de prezent. Îmbrățișez schimbările care se întâmplă în viața mea.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere în mine și merg mai departe. Totul este posibil. Lupt pentru a îmi împlini visurile și pentru a ajunge acolo unde îmi doresc.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Este timpul să investesc în lucrurile care contează pentru mine. Este timpul să investesc în fericirea mea.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Evoluez pe fiecare zi și am răbdare în planurile mele. Visurile mele pot deveni realitate, trebuie doar să lupt pentru ele.

