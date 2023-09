Colaborarea anului! Lidia Buble și Fly Project lansează piesa 'Oh La La', un single super hot și efervescent

Lidia Buble, artista ce a cucerit atât publicul din România, cât și cel internațional, alături de Fly Project, artistul român a cărui muzică este virală în toată lumea, colaborează pentru prima dată și aduc în playlisturi „Oh La La”, un single hot ce nu ne lasă să uităm de zilele fierbinți de vară.

comunicat de presa: Piesa vine ca un follow-up al succesului artistei început peste hotare, în colaborare cu Lenier, pentru piesa „Robándote un beso", fiind produsă chiar de hitmakerul Tudor Ionescu (fly Project) alături de Harvis Cuni Padron, Felix Popescu și Alin Onoiu, „Oh La La” te poartă într-o călătorie muzicală plină de energie pozitivă a serilor în ritm de dans din care nu lipsesc pasiunea și „el sangre caliente”.



„Dragilor, pentru că ritmul latino v-a ajuns la suflete și mai ales că v-am promis încă o piesă caliente, iată că așteptarea a luat sfârșit! «Oh La La»! Melodia este follow-up-ul drumului meu internațional, iar colaborarea cu Fly Project nu este deloc întâmplătoare, mai ales că rezonăm pe același stil... De a face muzică de calitate care să ajungă și peste hotare. Cu același latino vibe, sunt sigură că veți pune piesa pe repeat, chiar de la primele acorduri. «Oh, La La», que viva la buena vida y musica!", a transmis Lidia Buble.

„Întotdeauna mi-a plăcut de Lidia ca artist și întotdeauna, de câte ori ne vedeam, ne ziceam unu’ altuia că trebuie să facem o piesă împreună. Și cum universu’ ți le-așează cum numa’ el știe, we did it!”, a spus Tudor (Fly Project).



Cu versuri în spaniolă și ritmuri latino, „Oh La La” este despre chimia muzicală care s-a născut între cei doi artiști, despre vibe-ul fresh pe care îl transmit, dar mai ales despre iubirea și conexiunea ce se naște între doi oameni, o conexiune ce duce în pași de dans spre o frumoasă poveste de iubire.



Lidia Buble a bifat multiple colaborări ce au cucerit publicul în anul ce a trecut, printre care cu DJ Project pentru piesa „Ochii Tăi”, cu Mabel Yeah pentru „Por Amor”, cu Direcția 5 pentru „If You Love Me”, dar și cu HAVANA pentru „Tatoué”. În luna femeii, Lidia a pregătit un cadou muzical special sub forma unei piese empowering, ce se adresează tuturor femeilor de pretutindeni, cu un mesaj puternic: „Ești frumoasă”, iar în urmă cu o lună și-a surprins fanii cu un featuring fresh, alături de artistul, compozitorul și câștigătorul a patru premii Latin Grammy, Lenier, pentru o super piesă, pe ritmuri de bachata: „Robándote un beso”.



Hiturile Fly Project fac înconjurul lumii și strâng sute de miliarde de vizualizări pe toate platformele de streaming. „Toca Toca", cea mai iubită și de succes piesă a artistului, a devenit un fenomen, un hit global, pentru că oameni din toată lumea fac trendul dansului pe „Toca Toca", din Asia, Africa și până în Europa. Piesa a redevenit virală după 10 ani de la momentul lansării, având 18,4 miliarde doar din shorts videos și peste 829 milioane hashtags doar în TikTok.



Cel mai recent single Fly Project este „Copacabana”, ce te face să dansezi și să simți căldura soarelui pe piele, teleportându-te direct pe plajele din Rio de Janeiro, piesa fiind în difuzare la toate radiourile din țară, atingând deja vârful topurilor din România și nu numai, făcând astfel trecerea perfectă către „Oh La La".

