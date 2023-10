Francis On My Mind lansează single-ul 'This Is My Time'

După ce melodia "I'm Alright" a devenit coloana sonoră a campaniei globale HBO MAX - "Get Max with Xfinity", iar Francis On My Mind a fost prezentă la evenimente și concerte live precum Waves Festival Viena, Romanian Creative Week sau Mastering The Music Business, acum artista revine cu single-ul "This Is My Time", ales track-ul săptamânii la nivel european.

comunicat de presa: Scriind din inimă, Francis On My Mind explorează subiecte despre creștere și încredere și cântă despre inocență, despre îmbrățișarea copilăriei, dând putere copilului ei interior și bucuriei pe care o aduce. Cu toții ne putem raporta la asta, la cât de încântătoare și de mulțumită părea lumea în copilărie.



Francis On My Mind a declarat despre piesă: „This Is My Time” este specială pentru mine, o melodie pe care am scris-o recent, în timp ce eram în Tallin. Am scris fiecare vers plângând și tânjind după copilărie, până mi-am dat seama că e ok să fii copil, oricând, la orice vârstă. Avem nevoie doar să învățăm cum să ne îmbrățișăm copilul interior.”

Originară din Onești, România, locul nașterii Nadiei Comăneci sau al Loredanei Groza, Francis On My Mind a început să cânte de la o vârstă fragedă. Observând talentul ei și potențialul, părinții ei au început să o înscrie la concursuri muzicale. La doar 16 ani, ea s-a lansat cu „On My Mind”, o explorare fascinantă și eterică a iubirii adolescentine. Odiseea ei muzicală a continuat cu o paletă de single-uri de succes, deoarece sound-ul ei, personajul și versurile au arătat o artistă într-o continuă evoluție, precum și un talent inconfundabil în a crea cântece memorabile, cu o povestire impecabilă.

