Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 23-29 octombrie

Horoscop săptămânal. Spune-mi ce zodie ești pentru a afla care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână plină de toamnă.

Horoscopul săptămânii 23-29 octombrie: Află mai jos care este mantra de care ai nevoie pentru această minunată de toamnă.

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere că va fi bine. Am încredere în Univers. Am încredere că Dumnezeu are un plan bun pentru mine. În această săptămână aleg să văd doar lucrurile frumoase care mi se întâmplă și să fiu fericită cu toată inima mea.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Învăț cât de importantă este răbdarea. Dacă nu dau suficient timp lucrurilor pe care mi le doresc, risc să renunț când sunt la doar un pas de împlinirea visului meu.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Merg mai departe. Găsesc curajul de a îmi urma inima și intuiția. Cumva ele știu deja ceea ce îmi doresc cu adevărat să devin. Restul este pe plan secund.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Este atât de ușor să fiu eu însămi. Este atât de ușor să am încredere în viitor. Este atât de ușor să îmi las destinul în mâinile Universului.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Știu să îmi ascult vocea inimii și inima mea vibrează de bucurie și de fericire. Manifest dorințele mele cele mai profunde și sunt profund recunoscătoare pentru tot.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă eliberez toate fricile şi îndoielile. Aleg acum să mă eliberez de toate îndoielile şi fricile distructive. Mă accept şi creez pace în mintea şi inima mea. Sunt iubită şi în siguranță.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Nimic nu se întâmplă fără motiv. Toate relaţiile mele au un scop şi mă împlinesc. Experienţele mele de astăzi sunt calea către ceva mai bun.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Reflectez asupra lucrurilor pe care le iubesc pentru a crea și mai multă iubire. Ofer bunătate, dragoste adevărată, zâmbete și fericire. Ofer tot ce este mai frumos în această lume.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Sufletul meu este puternic. Nu mă dau bătută. Am curaj să merg mai departe. Știu că în scurt timp lucrurile vor reveni la normal.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Astăzi renunț la obiceiurile negative. Astăzi renunț la griji, la gânduri urâte, la probleme ce încă nu au rezolvare. Astăzi mă concentrez doar pe lucrurile pozitive.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg să mă simt fericită. Mă eliberez de energia negativă și toxică și găsesc bucuria, iubirea și frumosul în jurul meu. Sunt înconjurată de frumos și tot ce este mai bun mi se întâmplă.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Învăț să mă iubesc. Prima persoană care merită dragostea, atenția și devotamentul meu sunt chiar eu.

foto main pixabay

Vizionare placuta