Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 20-26 noiembrie

Horoscop săptămânal. Spune-mi ce zodie ești pentru a afla care este mantra de care sufletul tău are nevoie în această săptămână plină de toamnă.

Horoscopul special al sufletului pentru săptămâna 20-26 noiembrie: Află mai jos care este mantra de care ai nevoie pentru această minunată de toamnă.

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt bine în această lume a mea. Am făcut pace cu trecutul și nu îmi mai este frică de viitor. Trăiesc pentru clipa de acum pentru că prezentul este viața mea.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Fiecare provocare care îmi apare în cale este o oportunitate de creștere. Din aceasta reușesc să învăț cele mai importante lecții ale vieții mele.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Renunț la toate barierele pe care le-am construit în jurul inimii mele și îmi permit să fiu fericită din nou. Iert oamenii care mi-au greșit și, în sfârșit, fac pe deplin pace cu trecutul.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Atrag energie pozitivă la fiecare pas pe care îl fac. Mă bucur de această viață pe care o trăiesc cu toată ființa mea.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt fericită și mă bucur de ceea ce trăiesc în această săptămână. Atrag energia pozitivă și mă înconjor de suflete frumoase în jurul meu.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: În sufletul meu există recunoștință pentru viața pe care o trăiesc. Mă bucur de fiecare clipă fără să mă gândesc la trecut sau să îmi mai fac griji cu privire la viitor.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu mai lupt împotriva destinului pentru că știu că divinitatea are un plan special pregătit pentru mine. Fac un pas în spate și îi permit să mă ajute să ajung pe drumul pregătit pentru viitorul meu.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere în această călătorie a mea. Am încredere în planul divinității. Am încredere în punctul în care sunt în acest moment pentru că știu că el mă va ajuta să ajung acolo unde trebuie să fiu.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Gândurile mele sunt cele care creează realitatea propriei vieți. De aceea mă detașez de tot ce este negativ și învăț să mă concentrez doar pe ceea ce îmi aduce bucurie.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt liniște și pace. Sunt un magnet pentru fericire și atrag experiențe pozitive și frumoase în prezentul meu.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Calmez furtuna din suflet meu și învăț să văd partea plină a paharului. Fiecare moment greu mă construiește și mă ajută să fiu mai puternică.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Inima mea este deschisă spre abundență. Universul este de partea mea și îmi trimite tot ce are mai bun și mai frumos.

