Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 11-17 decembrie

Horoscop săptămânal. Spune-mi ce zodie ești pentru a află care este mantra de care sufletul tău are nevoie în prima săptămână plină de decembrie.

Horoscopul special al sufletului pentru săptămâna 11-17 decembrie: Află mai jos care este mantra de care ai nevoie pentru această minunată de iarnă.

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Transmit iubire prin toți porii. Sunt o sursă de inspirație pentru cei din jurul meu și mă bucur de această putere minunată pe care o are sufletul meu.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg să văd binele în fiecare situație și să mă concentrez pe ceea ce este frumos. Aleg să apreciez lucrurile mărunte și să fiu recunoscătoare pentru ceea ce trăiesc.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt înconjurată de suflete frumoase și mă bucur de tot sprijinul din lume în aceste schimbări minunate pe care urmează să le fac.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Mă detașez de toate gândurile negative și îi permit sufletului meu să se bucure de adevărată măreție a vieții. Las trecutul în spate și trăiesc pentru clipa de acum.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt demnă de toate cadourile pe care mi le oferă viața. Îmi deschid inima și îi permit divinității să mă surprindă în această săptămână.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere în călătoria vieții mele. Am încredere că Universul are un plan măreț pentru mine, așa că fac un pas în spate și îi permit să mă ghideze.

Horoscop Balanță

Mantra ta pentru această săptămână este: Eu sunt puternică și pot depăși orice obstacol. Caut în sufletul meu curajul de care am nevoie pentru a mă ridica de la pământ și a lupta pentru ceea ce îmi doresc.

Horoscop Scorpion

Mantra ta pentru această săptămână este: Radiez iubire și ofer compasiune. Sunt în conexiune cu sufletele frumoase din jurul meu și mă bucur de relația minunată pe care o am cu ele.

Horoscop Săgetător

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt în control asupra gândurilor și emoțiilor mele. Nu permit negativității să mă pună la pământ. Mă concentrez pe ce este frumos și învăț să fiu recunoscătoare pentru viața pe care o trăiesc.

Horoscop Capricorn

Mantra ta pentru această săptămână este: Fiecare provocare pe care o primesc de la Univers este o oportunitate de creștere pentru mine. Învăț și merg mai departe.

Horoscop Vărsător

Mantra ta pentru această săptămână este: Atrag pozitivitatea și frumusețea în viața mea. În această săptămână mă bucur de tot ce este mai frumos în lume.

Horoscop Pești

Mantra ta pentru această săptămână este: Sunt deschisă către posibilități noi și interesante. Ies din zona de confort și mă bucur de tot ce urmează să se întâmple.

foto main pixabay

