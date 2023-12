Prin intermediul acestor cuvinte, Rania Naim ne îndeamnă să ne urmăm visurile și vocea inimii chiar dacă acest lucru poate însemna uneori să plecăm din locuri în care nu ne mai regăsim și de lângă oameni care nu sunt pentru noi…

Rania Naim este creatoare de conținut și autoare a trei cărți, printre care cea mai cunoscută este “All The Words I Should Have Said” (“Toate cuvintele pe care ar fi trebuit să le spun”). În materialele sale, autoarea abordează teme precum iubirea de sine, dezvoltarea personală, relațiile, credința, vindecarea. Cuvintele sale de mai jos, publicate inițial pe thoughtcatalog, au devenit virale pe internet și preluate de mai multe publicații și bloguri.

Rania Naim: Poți lăsa în urmă orice poveste în care nu te mai regăsești, în care nu te mai iubești...

“Poți să lași în urmă o poveste în care nu te mai regăsești… Poți să pleci dintr-o poveste în care nu te mai iubești. Poți să pleci dintr-un oraș care ți-a diminuat lumina în loc să o facă să strălucească mai puternic. Poți să îți strângi toate bagajele și să o iei de la capăt în altă parte și poți să îți redefinesti sensul vieții tale.

