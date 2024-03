Francis On My Mind a lansat prima melodie în limba română, Lumea ta, alături de Stefan Costea

Francis On My Mind colaborează cu Stefan Costea, artistul din spatele pieselor virale “Seară de seară” sau “Lipsa ta”, pentru single-ul “Lumea ta”.

comunicat de presa: Piesa este compusă de catre Yin Creatif, Francis On My Mind și Stefan Costea. "‘Lumea Ta’ este o poveste despre dragoste, visuri și călătorii interioare, o piesă care transmite emoții puternice și poate fi o sursă de inspirație pentru cei care o ascultă. Cu versurile sale profunde, "Lumea Ta" își propune să creeze o legătură emoțională cu publicul, invitându-i să se lase purtați de muzica și să exploreze diferitele nuanțe ale iubirii și ale călătoriei interioare.

Cu un amestec unic de lirism emoționant, melodii catchy și o voce care poartă greutatea emoțiilor profunde, Francis On My Mind este un artist în ascensiune a cărei călătorie de la senzația de debut la un artist introspectiv, care a captivat inimile iubitorilor de muzică de pe tot globul.

Totul a început cu single-ul de debut, “On My Mind”, o explorare fascinantă a brumei eterice a dragostei adolescentine. Pe măsură ce lumea a observat finețea ei lirică și peisajele sonore captivante, ea a urmat calea evoluției artistice, lăsându-și amprenta asupra industriei.

Francis On My Mind nu este doar un muzician, este o povestitoare; o țesătoare de emoții și o gardiană a amintirilor. Cu fiecare cântec, ea deschide o ușă către inimă, permițându-ne să privim în profunzimile propriilor noastre experiențe. Arta ei este o dovadă a puterii muzicii de a transcende timpul, granițele și culturile, atingând însuși miezul a ceea ce înseamnă a fi uman. Pe măsură ce călătoria ei se desfășoară, nu putem decât să anticipăm ceea ce ne va oferi Francis On My Mind în continuare – o simfonie a vieții, a iubirii și a căutării fericirii.

La numai 17 ani, Ștefan Costea a cucerit lumea scenei urbane și nu numai prin feeling-ul său caracteristic, cu care își pune amprenta pe piesele sale și pe colaborările la care ia parte. Ștef Costea, așa cum e știut de fani, vine cu doza de sensibilitate și flow-ul specific R&B, care face pe oricine să dea volumul mai tare. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără ,,Seară de Seară” și ,,Lipsa Ta”, piese ce au aproape 2M de stream-uri pe Spotify. Una dintre cele mai de succes colaborări ale sale este cea alături de Birkin Baby și OSCAR, pentru piesa “Birkin Baby”. Artistul a mai colaborat cu nume precum Alina Eremia, Pitariu George, Calinacho, Trippin și Alduts Sherdley.

