foto: Ollyy, Shutterstock

Barbatii si femeile tind sa se gandeasca diferit despre sex si relatii. De obicei, barbatii sunt capabili sa se separe sexul de conexiunea emotionala intima in timp ce femeile nu pot. Ca atare, barbatii sunt mai predispusi decat femeile sa isi doreasca sa faca sex fara implicatii emotionale. Dar asta nu inseamna ca noi, femeile nu ne bucuram de sex la fel de mult ca barbatii. Doar ca il vrem la pachet cu o relatie.

Cu alte cuvinte, femeile tind sa fie mai interesate de conexiunea emotionala cu cealalta persoana, in timp ce barbatii sunt de obicei focusati pe formele noastre apetisante. Cea mai buna ilustratie a acestei dihotomii este diferenta dintre pornografia hard-core - destinata preponderent publicului masculin, si romanele si filmele de dragoste, la care raspunde un public preponderent feminin.

Filmele erotice pentru barbati sunt, in cele mai multe cazuri, un flux nesfarsit de parti ale corpului si acte sexuale din care lipsesc saruturile, preludiul, povestea si intimitatea emotionala. Pe de alta parte, filmele si romanele de dragoste pentru femei sar adesea peste actul sexual, concentrandu-se in schimb pe natura si intensitatea interactiunii emotionale cuplului, pentru ca aceasta este forta motrice in dorinta sexuala feminina.

In cartea lor, ”A Million Wicked Thooughts”, Ogi Ogas si Sai Gaddam sugereaza un posibil motiv bio-evolutiv pentru aceasta diferenta profunda intre dorinta sexuala masculina si feminina. Atunci cand ia in considerare sexul cu un barbat, o femeie gandeste pe termen lung. Este un proces subconstient, care a evoluat pentru a proteja femeile de peste sute de mii de ani.

Desigur, in lumea de astazi o femeie nu mai are nevoie de un barbat pentru a creste cu succes un copil. Dar mii de ani de evolutie nu sunt stersi cu buretele atat de usor. De aceea, femeile inca tind sa fie atrase de relatii si legaturi intime decat de partile sexuale ale corpului

Asta nu inseamna ca anumitor femei nu le plac filmele porno hardcore la fel de mult ca barbatii. Celebra ”50 Shades Of Grey” valorifica aceasta inclinatie.

Aceste femei nu au nici o problema in a se lasa atrase strict de corpul celeilalte persoane si a se bucura de experienta sexuala in sine, fara o conexiune emotionala. Desi cele mai multe dintre noi ne-o dorim, sexualitatea noastra este la fel de puternica si dezvoltata ca si cea a barbatilor.

foto prima pagina: kiuikson, Shutterstock