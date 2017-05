Foto: aerogondo2, Shutterstock

Intr-o zi friguroasa de pe la inceputul iernii anilor '40, un fotograf a iesit sa faca poze in Gradina Botanica din Bucuresti pentru editia de a doua zi a ziarului. Si tot atunci, un grup de prietene a hotarat sa infrunte gerul si sa iasa la plimbare in acelasi loc, la Gradina Botanica.

Fotograful nu a putut rezista tentatiei de a le ruga sa ii pozeze pe cele patru fete zglobii, cu paltoane colorate. Insa mai presus de toate, i-a placut fata de cincisprezece ani cu galosi lacuiti, ochi de azur si un zambet capabil sa topeasca zapada. Ba chiar a gasit o floare pe care a rugat-o sa o tina in mana.

A doua zi, un proaspat absolvent de medicina, a gasit pe banca din fata casei sale un ziar. De pe prima pagina i-a zambit o fata cu ochi de azur si zambet care ar fi topit si cel mai inalt ghetar. Un fior i-a strabatut inima, ca si cum ar fi regasit o fiinta draga, demult pierduta. Si-a dorit sa o cunoasca, sa ii stie numele, sa o tina de mana si sa o sarute sub prima ninsoare. Ar fi intrebat la ziar insa mai avea o multime de treburi, iar seara urma sa plece din oras.

Tanarul doctor a pastrat o buna bucata de vreme foaia de ziar. A avut-o cu el in primele zile petrecute pe front si si-a gasit alinare la sfarsitul zilelor interminabile in care se lupta cu moartea. Insa hartia s-a uzat si, in timp, a uitat de fata.

Multe inimi a frant dupa razboi, atunci cand a revenit in Capitala. Insa nici una dintre domnisoare, multe de familie aleasa, nu a reusit sa ii cucereasca inima definitiv. Intr-una din sambete - sa fi trecut vreo sapte ani de la absolvirea facultatii, un prieten il invita in oras, la o seara dansanta. Doua erau locurile populare insa nici unul dintre ei nu avea o preferinta. Doctorul hotaraste sa dea cu banul si astfel cei doi sfarsesc intr-un local cochet din centru.

Ringul de dans este plin de fete frumoase insa doctorul are ochi doar pentru una singura, care il captiveaza de la prima vedere. Cei doi danseaza un dans apoi inca unul si inca unul, iar spre dimineata stiu ca acesta este doar inceputul. La a treia intalnire, o cere de sotie fara sa stie ca relatia lor era sortita sa fie.

Intr-o duminica insorita de primvara, cei doi indragostiti hotarasc sa mearga la plimbare in Gradina Botanica.

"Stii dragul meu, in urma cu cativa ani de zile, pe cand aveam doar cincisprezece ani, ma plimbam in Gradina Botanica si un fotograf mi-a facut o poza foarte frumoasa. Am fost atat de emotionata sa ma vad pe prima pagina a unui ziar," ii spune ea.

"Purtai cumva galosi de lac si tineai o floare o mana?" o intreaba el.

"Da, de unde stii?" il intreaba cu ochi mari.

"Habar nu ai de cati ani sunt indragostit de tine!" i-a raspuns barbatul si i-a sarutat mana.

Nu-ti face griji si nu dispera! Ceea ce este sortit sa ti se intample se va intampla!

Foto prima pagina: Masson, Shutterstock