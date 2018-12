Una dintre lecțiile învățate în ultimii ani a fost aceea de a-mi ține relația de cuplu privată și a lăsa intuiția și inima să mă ghideze în luare deciziilor în loc să cer sfatul altor persoane. Și asta pentru că indiferent cât de bine intenționați ar fi ceilalți, ei vorbesc prin prisma propriilor exeperiențe de viață. Iar sfaturile pe care le dau pot fi uneori teribil de proaste. Cum sunt și cele de mai jos.

1. Poți găsi pe cineva mai bun

Dacă chiar crezi asta, ieși din relație acum. Bărbatul pe care l-ai ales să îți fie alături este o ființă umană cu potențial de a creștere și transformare.

2. Nu-l lăsa să-ți spună ce să faci

O relație de cuplu se bazează pe respect reciproc, nu pe cine este mai deștept. Fiecare dintre noi are punctele sale forte așa că profităde ocazie pentru a învăța cât mai mult de la partenerul tău și ascultă-i sfatul în domeniile de viață în care este mai competent decât tine. Pe de altă parte, evident că tu alegi cum să te îmbraci, ce culoare are părul tău, ce anume poți face pentru a deveni cea mai bună versiune a ta.

3. Taci și înghite

Dacă ai o discuție cu partenerul tău și problema nu se rezolvă, nu lăsa lucrurile în aer doar că așa îți spun alții. Este firesc să avem opinii diferite și, uneori, să nu ne facem înțeleși. Insă lucrurile nespuse se adună în interior și erodează relația mai mult decât ar putea-o face o discuție onestă și deschisă.

4. Ai dreptul să îi încalci intimitatea

Ție ți-ar plăcea să îți umble în poșetă sau în telefon? Increderea nu se construiește verificând și controlând, ci deschizându-ți inima și ascultându-ți intuiția. Oferă-i premiza de nevinovăție iar dacă simți că ceva este în neregulă deschide discuția pe tema resepctivă.

5. Trebuie să fii prioritate lui numărul unu

Recunosc, am avut și eu acest gând. Apoi mi-am dat seama că este egoist. Și el, la fel ca și tine, are un scop și o misiune în viață. Și el, ca și tine, are nevoie să se simtă împlinit. Fiecare dintre voi este propria prioritate în viața fiecăruia. Asta nu înseamnă că nu ești o prioritate pentru el însă nu poți pretinde să fii tot timpul. Atunci când conexiunea de suflet dintre voi este puternică, această nevoie dispare.

6. Nu-l lăsa să iasă fără tine

Dar ție îți place să ieși cu prietenele tale, nu-i așa? Amândoi aveți nevoie de timpul vostru cu voi înșivă, cu prietenii voștri, pentru a revigora energia relației și a voastră, pentru a vă da timp să vi se facă dor unul de celălalt. O relație nu este o închisoare ci un parteneriat.

Foto by g-stockstudio via Shutterstock