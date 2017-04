In fata unui ochi antrenat, gesturile, tonul vocii si postura corporala sunt mai graitoare decat cele mai atent alese vorbe. Mai mult decat atat, postura corporala are o influenta majora asupra starii noastre de spirit. Cu alte cuvinte, daca vrei sa te simti bine, fii atenta la felul in care iti porti trupul.

Pare atat de simplu. Daca functioneaza, de ce oamenii nu fac mai des asta? Pentru ca, in majoritatea timpului, traim in trecut sau viitor. Nu e de mirare ca uitam unde am pus cheile de la casa sau am parcat masina. Asadar, cheia catre o stare de spirit buna in orice moment este sa fii prezenta suta la suta in ceea ce faci si sa ai o postura corporala corecta. De multe ori o mica ajustare te poate ajuta sa treci de la lipsa de incredere in tine, la curaj. Iata cateva idei pe care te vor ajuta cu siguranta.

Tine-ti capul drept, cu barbia ridicata. Ca o printesa pentru ca, in felul tau esti una. Cu cat postura ta este mai inalta si mai dreapta, cu atat mai buna si mai plina de energie pozitiva este starea ta de spirit

Atunci cand mergi tine spatele drept. Asta inseamna sa nu lasi umerii sa se pravaleasca in fata sau sa tragi de ei in spate in mod exagerat. Aceasta postura iti va spori increderea in tine.

Ai vazut cat de neplacut este sa stai de vorba cu cineva ai carei ochi i se invartesc in cap precum un girofar sau care iti evita privirea. O astfel de atitudine va crea o conexiune intre tine si interlocutor si te va face sa pari o persoana demna de incredere. Chiar esti, nu-i asa?

Priveste inainte atunci cand intri intr-o incapere, in loc sa iti lasi privirea in jos. Astfel, vei fi stapana pe situatie si pe tine.

Da strangeri de mana ferme, insa fara sa te transformi intr-o menghina. Si aceasta atitudine are rolul de a stimula incredrea in propria persoana.

La nivel subconstient, ceilalti oameni percep acest gest ca pe o bariera pe care o pui in fata lor. Pe tine te pune in garda si incapacitatea de a avea incredere in ceilalti.