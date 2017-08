Pentru unele dintre vechile triburi de indieni din nordul Americii, Luna Plina in Varsator este cunoscuta si ca ”Luna Sturionului” deoarece in aceasta perioada obisnuiau sa prinda astfel de peste din belsug in marile lacuri.

Este un moment care sustine colaborarea, grupurile si eforturile umanitare, un moment propice crearii unor proiecte care vizeaza cauze nobile. In care ne putem imagina viata pe care ne-o dorim si apoi conecta cu oamenii care ne pot ajuta sa o transformam in realitate. Iata cinci moduri in care poti profita la maxim de acest momentS

1. Imbratiseaza partea ta "ciudata"

Crezi, in secret ca extraterestrii locuiesc printre noi. Iti pui sos picant peste desert. Nu crezi in monogamie, dar esti sigura ca unicornii exista. Luna Plina in Varsator te indeamna sa nu iti mai ascunzi partile care ar putea fi considerate ciudate, excentrice sau in dizarmonie cu oamenii din jurul tau. Deoarece energia Varsatorului este despre "a trai si a-i lasa si pe altii sa traiasca", aceasta luna plina este excelenta pentru a-ti impartasi ideile fara a le impune cu forta.

Super-rationalul Varsator este un maestru al obiectivitatii emotionale. Luna Plina in Varsator este un prilej minunat pentru a practica principiul buddhist al non-atasamentului. Da, iti poti dori ceva din tot sufletul insa intelege ca si daca nu se intampla, nu se sfarseste lumea. Renunta la atasament iar luna plina in Varsator iti va aduce o solutie mai buna pe termen lung

3. Imagineaza-ti o lume utopica ... si manifesta-o!

Ai o idee radicala? Varsatorul este semnul viitorului. Asadar imagineaza-ti cum ar arata lumea si viata ta ideala si cum o poti transforma in realitate pas cu pas, in fiecare zi. Este un moment perfect pentru a avea o minte curioasa si deschisa.