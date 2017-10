foto: Lindsay Helms, Shutterstock

Maturitatea nu are nimic de a face cu varsta. Multi dintre adulti nu sunt maturi, ci doar se prefac ca sunt, se comporta ca niste adulti. Adanc in interiorul lor sunt blocati la varsta la care au primit cea mai mica cantitate de iubire

Ne nastem intregi, fara rani emotionale si parti din noi pe care incercam sa le suprimam. Oferim si primim iubire fara teama. Totusi, apare un moment in care ne simtim sau suntem neglijate emotional. Este posibil sa iubim si sa nu primim iubire sau nu cum am vrea. Aceste momente creeaza o schisma in interiorul nostru. O parte din noi este ranita emotional, iar cealalta parte incearca sa protejeze partea ranita.

Prin acceptarea trecutului te vindeci emotional

De aceea, persoane de succes care au o familie frumoasa si un job bun tanjesc in inima lor dupa acea dragoste pe care nu au primit-o. Reusita poate fi doar un produs al intentiei lor de a se dovedi vrednice de dragoste, astfel incat sa o poata obtine in sfarsit. Ele traiesc in aceeasi bucla, in aceeasi realitate, doar detaliile sunt usor diferite. Simt ca acelasi lucru se intampla mereu, doar locul si timpul difera.Persoanele care sunt blocate emotional afiseaza cateva trasaturi comune in viata adulta. Nu reusesc sa dezvolte abilitatile necesare pentru a forma relatii sanatoase cu ceilalti si nu au incredere in oameni. Nu sunt constienti de propria valoare si vor sa fie mereu in control. Se simt nesiguri.

In general, cream scenarii si ne punem in situatii similare cu cele pe care nu le-am vindecat inca. Cautam oameni asemanatori cu cei care nu ne-au oferit iubirea dorita cu intentia de ai face pe acestia sa ne dea dragostea pe care nu am primit-o si sa reparam trecutul. Daca, de exemplu, ai fost ranita de tatal tau, vei cauta barbati cu un comportament similar acestuia. La nivel subconstient intentionezi sa recreezi aceeasi situatie si obtii o noua sansa.

Ce e de facut atunci cand decizi sa te maturizezi la nivel emotional? Primul pas este sa devii intreaga. Iar pentru asta, nu este nevoie sa repari trecutul, ci sa il accepti. Prin acceptarea trecutului, poti vindeca partea ranita din tine. Ofera-ti iubirea pe care o cauti de la ceilalti. Da-ti seama ca esti sursa iubirii tale. Ca esti iubire.