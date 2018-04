foto: Anda B, Shutterstock

Nimic nu este mai eliberator decat adevarul. Atunci cand ni-l spunem noua insine si, apoi, cand am devenit confortabil cu el si celor din jur. Oamenii iarta mai usor un adevar greu de digerat decat o minciuna frumoasa.

Nu stiu cum esti tu, dar am preferat intotdeauna adevarul. Am vrut sa stiu exact cum stau lucrurile in orice - cariera, relatie de cuplu, sanatate. Am facut tot posibilul sa spun adevarul si m-am simtit ranit atunci cand am fost mintita. Cumva, acesta mi s-a parut unul dintre cele mai neplacute lucruri care mi se poate intampla mai ales cand eu imi puneam inima pe tava sau asa mi se parea.

Adevarul nu are insa jumatati de masura. Adevarul se exprima de la cele mai mici detalii, aparent nesemnificative, pana la chestiuni de esenta, existentiale. Atunci cand ii spuneam mamei ca am mancat tot ce gatise pentru mine desi eu aruncasem jumatate la cosul de gunoi pentru ca se stricase in frigider, era o minciuna. Alba, nevinovata, dar aparent o minciuna. Atunci cand imi spuneam ca sunt multumita cu viata pe care o aveam sau ca mai mult de atat nu puteam, ma minteam pe mine.

Stiam ca ar fi fost mai corect sa ii spun adevarul sau sa ii explic faptul ca sunt adult si ca nu mai este nevoie sa pregateasca hrana pentru mine. Atunci cand imi spuneam mie lucruri neadevarate - ca actionez in directia dezvoltarii mele personale cand nu era asa sau ca imi este bine - cand de fapt ma complaceam in zona mea de confort, ma pacaleam singura.

In timp, am invatat sa ii vad pe cei care ma minteau ca pe niste oglinzi care reflectau ceea ce eu nu voiam sa vad la mine insami. Atunci cand mi-am spus adevarul despre mine insami, am capatat curaj sa imi urmez visul. M-am vazut cu alti ochi si am inteles ca nu am de ce sa ma multumesc cu putin. Atunci cand i-am spus mamei adevarul, relatia noastra s-a imbunatatit considerabil. Si ea s-a deschis fata de mine si am reusit sa vindecam probleme vechi din copilarie.

Atunci cand alegi adevarul, viata ta se schimba in bine. Si nu este vorba doar de relatiile cu ceilalti oameni dar si de starea ta de bine. Pentru ca toata energia pe care o foloseai sa porti o masca o poti canaliza catre bucurie.