Îmi aduc aminte și acum, ca și cum s-a întâmplat vara trecută, câte lacrimi amare vărsam o săptămână întreagă după ce mama mă ducea la bunici și mă lăsa acolo ca să îmi petrec vacanța de vară. Nu rămâneam niciodată singură, le-aveam pe surori, o aveam pe mătușa... dar eu nu voiam sub nicio formă să îmi petrec timpul în altă parte decât în fața blocului. Aceleași lacrimi amare le vărsam și în ziua în care trebuia să părăsesc curtea bunicilor, doar că de data asta plângeam pentru că mă obișnuisem, îmi făcusem prieteni și nu voiam să mă mai întorc în oraș.

Sursa Foto: Shutterstock/By Cge2010

Că îmi doresc să locuiesc într-o casă pe pământ, cu o curte mică și o livadă la fel de mică, mi-am dat seama încă din adolescență, de pe vremea când eram la liceu. Deși mă simt în singuranță atunci când sunt înconjurată de oameni, tânjesc după liniștea pe care doar în mediul rural am dobândit-o.

Imaginează-ți, totuși, că liniștea de care vorbesc este aceea în care lipsesc oamenii, în schimb se aude în permanență un glas de porumbel, un cotcodăcit de găină, un lătrat de câine, un zumzet de albină. Dar, vai, câtă bucurie pot aduce toate acestea sufletului meu. Mă trezesc zâmbind chiar și atunci când aud din curtea vecină o mamă care își ceartă copilul că nu a venit la timp la masă.

Cum te încarci cu energie pozitivă la țară

Vindecarea spirituală la țară, la sat, cum vrei să îi spui, din punctul meu de vedere, se realizează în felul următor:

Te trezești dimineața și te speli pe față cu apă de la fântână.

Îți bei cafeaua sau ceaiul în curte, în timp ce te lași mângâiată de razele gingașe ale soarelui de dimineață.

Mănâncă o salată cu roșii, castraveți și ceapă din grădină.

Privești și stai de vorbă cu animalele din ogradă (poate ți se pare ciudat, dar o să descoperi că au un stil de viață fascinant).

Renunță la încălțăminte, mergi în picioarele goale prin curte.

Plimbă-te preț de câteva minute printre pomii fructiferi și răsadurile de legume. Adulmecă-le mirosul până simți că îți vibrează inima de bucurie.

Stai la poartă, pe un scaun sau pe o băncuță, poate chiar pe pământ.

Fii atentă la toți cei care trec pe lngă tine și îți dau ziua bună sau te întreabă "Tu a cui ești?", la căruțele care aleargă grăbite, la construcția caselor, la gardurile curților.

Împacă-te cu mirosul de fum care vine de la vecinii care au făcut curat prin curte și au dat foc unei grămăjoare de frunze și crenguțe uscate.

Spală-te pe picioare în lighean, cu apa pe care ai lăsat-o încă de dimineață să se încălzească la soare.

Plimbă-te pe ulițe, fără căști în urechi, fără telefon în mână.

Sursa Foto: Shutterstock/ By Mikadun

Ședință de meditație în livadă

Zilele trecute am reușit să fac prima ședină de meditație în curte. Mă aflam pe un balansoar în fața livezii, cu un cățel în stânga mea și găinile în partea dreapta. În față erau pomii înmuguriți și, în depărtare, un câmp verde. Auzeam doar păsările din copaci, găinile, cocoșii și, din când în când, calul vecinilor nechezând. Nu am vrut să închid ochii și să mă eliberez de gânduri, am ținut ochii deschiși și am zâmbit cât timp primeam energia pozitivă și bucuria în inimă. Am fost recunoscătoare. Mă aflam unde îmi doream să mă aflu.

Sursa Foto: Shutterstock/By Frank Bach

Când vrei să te bucuri de o experiență adevărată, care să te încarce pozitiv pentru cel puțin o lună de zile, alege un loc cât mai retras, cât mai bătrânesc, fără mobilier la modă și tehnologie de ultimă oră. Dacă satul este populat, nu este o problemă, curtea și casa în care te afli trebuie să fie mai puțin populate.