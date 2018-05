foto: Khomenko Maryna, Shutterstock

Pentru sanatate, este ideal sa ai un somn fara intreruperi, profund, revitalizant, sa te trezesti odihnita si plina de energie. Cu toate astea, se pare ca 35% dintre oameni nu dorm suficient. Daca adormim greu sau ne trezim constant in anumite momente ale noptii, explicatiile pot fi medicale: de la mancarea pe care am servit-o la cina si care nu ne-a picat tocmai bine, pana la o depresie neglijata sau chiar insomnie cronica. Cauza pe care n-o luam de cele mai multe ori in calcul sunt blocajele emotionale sau cele energetice. Iata cu ce problema s-ar putea sa te confrunti, in functie de intervalul orar in care ti se tulbura somnul.

Ora care iti tulbura somnul te avertizeaza asupra anumitor probleme

Intre 21.00 si 23.00 – te copleseste stresul

Pentru ca te simti obosita, incerci sa adormi devreme, dar nu te ia somnul. De cele mai multe ori, e de vina stresul, sub forma grijilor de peste zi, de care nu reusesti sa te debarasezi.

Intre 23.00 si 1.00 – probleme emotionale

Adrenalina mai poate fi responsabila de dificultatea de a adormi la aceasta ora, daca, de exemplu, ai facut sport sau te-ai enervat foarte tare cu putin timp inainte de culcare. Agitatia interioara poate avea legatura si cu functia perturbata a glandei tiroide.Ca sa reusesti sa dormi, se recomanda sa ai o seara cat mai linistita. Daca mergi la sala, alege o ora de Yoga sau Pilates. Rezerva-ti timp pentru cateva minute de meditatie inainte sa te bagi in pat. Nu te gandi nici la ce-ai facut peste zi, nici la toate treburile pe care le ai maine. Fa o baie calda pentru detensionarea musculaturii, goleste-ti mintea de ganduri, abia apoi culca-te.

Conform medicinei traditionale chineze, in acest interval orar bila este activa, ea fiind legata in mod direct de emotiile noastre, de modul in care reusim sa luam decizii, sa ne indeplinim sarcinile. Cand exista un dezechilibru la acest nivel, inseamna ca nu esti multumita din punct de vedere emotional. Trezirea brusca din somn in acest interval orar apare mai ales la persoanele emotive, timide, introvertite, care nu-si exprima supararile si nelinistile. Trebuie sa inveti sa comunici, sa iubesti si sa te iubesti, sa-ti accepti defectele si sa te desprinzi din situatiile cauzatoare de dezechilibru emotional.

Intre 1.00 si 3.00 – furie reprimata

Acest interval orar este corespunzator ficatului. Daca te trezesti intre 1.00 si 3.00 dimineata, acest lucru se traduce prin furie, agresivitate, frustrari acumulate, stare permanenta de irascibilitate, impulsivitate excesiva. Pentru ca ficatul este responsabil de modul in care ne organizam, starea de agitatie pot avea drept cauza o perioada aglomerata, cu multe sarcini care te coplesesc, pe care nu le poti tine sub control. Trebuie sa inveti sa te detasezi, sa fii mai calma, iar acest lucru il poti face cu ajutorul meditatiei zilnice.

foto: Bruce Rolff, Shutterstock

Intre 3.00 si 5.00 – mesaje din astral

Aceste ore corespund plamanilor, considerati de medicina chineza corespondentii tristetii profunde, ai pesimismului, suferintei, depresiei. Daca ai dificultati de a dormi intre 3.00 si 5.00 dimineata, probabil te framanta o nemultumire, o nedreptate. Totodata, e un interval prielnic comunicarii supranaturale, un semnal divin, o trezire a constiintei tale care te avertizeaza ca nu esti pe calea care ti-a fost pregatita si ca te asteapta o etapa superioara, o noua calatorie spirituala, care sa te ajute sa evoluezi. Spune in gand o rugaciune sau fa cateva exercitii de respiratie ca sa adormi la loc la aceasta ora. Ai grija ca dormitorul sa fie mereu aerisit si frumos parfumat.

Intre 5.00 si 7.00 – blocaj sentimental

Trebuie sa-ti constientizezi emotiile negative si sa le elimini din viata ta. Poate ai ramas captiva intr-o iubire din trecut sau te lasi dominata de amintiri triste pe care ti-a greu sa le depasesti. Toate acestea sunt puse de medicina traditionala in legatura cu functiile intestinale. Tulburarile de somn din acest interval le poti elimina printr-o cura de detoxificare trupeasca si spirituala, o perioada de curatare de ganduri negative si de post alimentar.