Și nu o spun neapărat eu, deși sunt adepta schimbărilor și le primesc de fiecare dată cu brațele deschise și entuziasm, o spun și psihologii, scriitorii, marile personalități ale lumii, cei care au simțit pe pielea lor ce înseamnă schimbarea. Vorbele

1. „Nimic nu e mai interesant decât să te întorci într-un loc unde nimic nu s-a schimbat, doar ca să vezi cât de mult te-ai schimbat tu.” — Nelson Mandela

2. „Să te schimbi și să te schimbi în bine sunt două lucruri total diferite.” — Proverbe germane

3. „Toți se gândesc cum să schimbe lumea, dar nici unul nu se gândește cum să se schimbe pe el însuși.” — Lev Tolstoi

4. „Dacă nu-ți place un lucru, schimbă-l. Dacă nu-l poți schimba, schimbă-ți atitudinea.” — Maya Angelou

5. „Bucură-te de tot ceea ce alegi să faci. Dacă nu-ți place, ești responsabil să faci o schimbare.” — Chuck Palahniuk

6. „Dacă nu schimbi nimic, nimic nu se schimbă.” —Tony Robbins

7. „Nu lucrurile se schimbă. Noi ne schimbăm.” — Henry David Thoreau

8. „În natură nu supraviețuiește cea mai puternică specie, nici cea mai inteligentă, ci cea mai adaptabilă la schimbare.” — Charles Darwin

9. „Legea schimbării. Totul se schimbă, nimic nu este fix. Dacă nu profităm de schimbare vom deveni victimele ei.” — Peter Arnold

10. „De ce să te opui schimbării când ea este sursa principală a progresului?” — Robin Sharma

11. „Viaţa ta se va schimba numai atunci când tu te vei schimba.” — Jim Rohn

12. „Schimbă-te înainte să fii nevoit să faci asta.” — Jack Welch

13. „Schimbarea durabilă are loc atunci când ne schimbăm emoțional, nu la nivel de logică.” — Robin Sharma

14. „Vrei ca lumea să se schimbe? Fă schimbări în propria ta lume.” — Neale Donald Walsch

15. „Eşti aşa cum eşti pentru că aşa vrei să fii. Dacă realmente ai vrea să fii altfel, ai fi deja în plin proces de schimbare.” — Fred Smith

16. „Dacă în fiecare zi îți construiești o nouă viață, după o perioadă scurtă îți vei fi realizat transformarea în cel care vrei să devii.” — Robin Sharma

17. „Să nu te gândești niciodată că niște oameni simpli, cărora le pasă, nu pot să schimbe lumea. Pentru că de fapt, asta a și schimbat-o.” — Margaret Mead

18. „Cei ce nu schimbă nimic nu devin nimic. Viața nu va fi servit împlinirii lor. Iar timpul curge pentru ei asemenea unui pumn de nisip, pierzându-l.” — Antonie De Saint-Exupery

19. „Viaţa este o curgere, este un fluviu, este o mişcare continuă. Dar oamenii au impresia că ei înşişi reprezintă ceva static. Numai obiectele sunt statice, numai moartea este încremenită; viaţa este o continuă schimbare. Cu cât există mai multă schimbare, cu atât viaţa este mai abundentă. Iar o viaţă abundentă aduce cu sine extraordinare schimbări, clipă de clipă.” — Osho

20. „Îmi amintesc de momentul în care viața mea s-a schimbat, momentul în care în sfârșit am zis: Gata, mi-a ajuns! Știu că sunt mult mai mult decât demonstrez acum mental, emoțional și fizic. – Am luat o decizie în acel moment care mi-a schimbat viața pentru totdeauna. Am decis să-mi schimb fiecare aspect al vieții. Am decis că nu voi mai accepta să mă manifest la un nivel mai jos decât știam că pot.” — Tony Robbins