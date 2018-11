Iubesc viața și iubesc oamenii, așa, cu bune și cu rele, oricât de tare m-ar supăra ei uneori. Când vine vorba de cei dragi, sunt dispusă în orice moment să renunț la ce îmi face mie plăcere ca să le fac lor pe plac. Dar am constatat, târziu, într-adevăr, că am greșit făcând asta, pentru că am ajuns în punctul în care m-am simțit epuizată și totul s-a întors împotriva mea. Așa că de mai bine de un an de zile fac eforturi să am mai mare grijă de mine, să mă pun pe mine pe primul loc. Mi-am dat seama că având grijă de mine și fiindu-mi bine, doar așa îi pot ajuta și pe ceilalți.

sursa foto: shutterstock/by subbotina anna

Iată ce se întâmplă atunci când începi să ai grijă de tine:

1. Ești o persoană mai darnică. Atunci când ești împăcată cu tine și cu ceea ce ai, se dezvoltă în tine ceea ce înseamnă generozitate. Vei simți nevoia să faci bine, să ajuți, să împarți zâmbete și îmbrățișări, vei vrea ca toți cei din jur să se simtă bine.

Nu mai este o noutate faptul că atunci când ești fericită toată lumea vrea să stea lângă tine. Fericirea este contagioasă, iar atunci când este rost de fericire, vampirii energetici știu exact unde trebuie să ajungă. Dar să nu îi mai privim ca pe niște vampiri energetici, ca pe niște oameni care te sug de toată energia și fericirea doar ca să le fie lor bine și apoi te lasă, ci dorește-ți să îi inspiri, să îi motivezi să fie și ei la fel ca tine – fericiți.Lasă-i să stea lâng tine și învață-i, fără cuvinte, fără exemple, pur și simplu fiind tu, cum pot fi fericiți.

3. Îi motivezi pe cei din jur. Atunci când te pui pe primul loc și ai grijă de tine, ești un exemplu pentru cei din jurul tău. Fă-ți bine, răsfață-te de fiecare dată când ai ocazia, bucură-te de viață, plimbă-te, citește, râzi... toate acestea îi va motiva pe cei din jur să aibă la rândul lor grijă de ei.

4. Ai mai multă rezistență fizică. Pentru că ai grijă de tine și ai grijă să îți fie bine în fiecare zi, sunt șanse mici să te simți epuizată. Pentru că atunci când ai grijă de tine înseamnă că te odihnești suficient, îi dai corpului ce are nevoie, faci și mișcare, chiar dacă nu atât cât ar trebui, și atunci rezistența fizică este mai mare.Ai o rezistență fizică care te ajută să îi ajuți și pe ceilalți.

5. Ești mai înțelegătoare. În momentul în care începi să ai grijă de tine, începi să te iubești mai mult, să ai mai multă încredere în tine, să te respecți și astfel ajungi să fii mai înțelegătoare... cu tine, dar și cu ceilalți. Și să fii înțelegătoare te va scăpa de multe probleme.