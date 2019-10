Puterea ta nu depinde de partenerul de viata. Cum sa te bucuri de statutul de femeie independenta

Femeile singure nu trebuie sa-si masoare valoarea in functie de durata relatiilor sau sa traiasca intr-o dezamagire profunda din cauza lipsei unui partener.

In schimb, puterea vine din timpul dedicat pentru sine, din consolidarea relatiilor cu prietenii si familia sau chiar din relatiile amoroase trecatoare. Daca te regasesti in aceasta categorie, stii cel mai probabil ca felul in care iti traiesti viata si valorile (pe care le inveti sau pe care le dezvolti) reprezinta ceea ce esti, fara sa ai nevoie de validarea partenerului. Iata cum poti sa profiti de libertate si de tot ce-ti poate oferi viata:

Fa alegeri indraznete

Fie ca e vorba de alegeri de look sau destinatii de vacanta, acestea trebuie sa te inspire si sa te motiveze sa devii cea mai buna varianta a ta. Un look nou sau schimbarile dese iti permit sa experimentezi la orice varsta. Incearca machiaje in culori romantice si pune accent pe ochii tai cu putin ajutor dat de gene din par de nurca sau opteaza pentru culori tari in zilele insorite sau la concerte. Daca nu ti-ai gasit inca stilul ideal, incearca tinute pe care nu ai indraznit sa le porti pana acum. Trebuie sa ai mereu in garderoba piese potrivite pentru iesiri in oras si care sa exprime increderea pe care o ai in tine. Nu evita destinatiile romantice de vacanta si alege sa vizitezi locurile tale preferate cu cea mai buna prietena sau cu un membru al familiei. Poti calatori si de una singura, atunci cand ai nevoie de momente in care sa te regasesti si sa te gandesti la anumite aspecte din viata ta.

Bucura-te de compania ta

Valorizarea timpului petrecut singura este esentiala oricand in viata, indiferent ca esti intr-o relatie sau nu. Doar apreciind astfel de momente vei reusi sa consolidezi relatii durabile cu cei din jur. E important sa stii sa te distrezi singura sau sa fii trista singura pentru a-ti oferi spatiul si timpul de care ai nevoie pentru a invata mai multe despre tine. In momentele in care simti ca ai nevoie de companie, apeleaza la prietenii cei mai apropiati si cere-le sfatul. Poti incerca sa introduci in rutina de zi cu zi noi activitati pe care le poti face singura si implinita: alergatul prin parc, mersul la sala sau cititul la biblioteca sau in cafenea.

Rasfata-te

Nu trebuie sa astepti sa-ti faca altii cadouri sau sa te surprinda. Cel mai bine este sa iti oferi o sesiune de Spa din cand in cand sau sa iti cumperi acea pereche de pantofi pe care altfel o considerai mult prea scumpa. Momentele mici te vor bucura mai mult decat dorinta altora de a te impresiona si cadourile pe care ti le faci singura pot fi exact ceea ce ai nevoie in anumite perioade din viata.

Cunoaste oameni noi

Ramai deschisa la noi oportunitati de a-ti face prieteni sau parteneri, chiar daca nu intentionezi sa ramai intr-o relatie de lunga durata. Prieteniile noi iti vor oferi sansa de a incerca lucruri inedite alaturi de un nou grup de prieteni in care pot rasari noi relatii personale sau profesionale. Este important sa poti dezvolta prietenii de durata la orice varsta din viata, iar faptul ca nu ai nicio obligatie fata de un partener iti va permite sa petreci cat mai mult timp cu oamenii noi.

Ai incredere in fortele proprii si in felul in care alegi sa iti traiesti viata. Ramai deschisa la relatiile pe termen lung, dar acorda-ti timp sa gasesti persoana ideala sau continua sa profiti de libertate in felul tau.

Sursa foto: unsplash.com