O schimbare in locuinta este binevenita oricand, deoarece decorul din casa ta are un impact important asupra starii tale de spirit. Felul in care arata locul in care petreci cea mai mare parte a timpului iti poate face ziua mai buna imediat ce te-ai trezit sau, din contra, iti poate umbri gandurile. Nu e deloc greu sa imbunatatesti aspectul casei tale, trebuie doar sa stii ce sa schimbi si de unde sa pornesti, iar noi te vom ajuta in sensul acesta:

1. Cu un singur obiect de mobilier nou poti reimprospata toata casa

Livingul este una dintre cele mai importante camere dintr-o casa, iar felul in care este decorat dicteaza aproape toata atmosfera din locuinta. In plus, in living petreci, probabil, cea mai mare parte a timpului, asa ca in aceasta camera merita sa faci si prima modificare. Nu e nevoie sa schimbi prea multe, limiteaza-te la un singur obiect – canapeaua.

E de ajuns sa te uiti printre aceste modele de canapele ca sa iti treaca prin minte instantaneu zeci de idei de reamenajare si moduri in care poate o singura canapea noua sa-ti schimbe intreg decorul din camera. Dupa cum vezi, la fiecare dintre ele poti alege tu insati nuanta sau paleta de culori utilizata, asa ca poti merge pe un model curajos, intr-o culoare puternica, si care va atrage toate privirile imediat.

2. Un perete accent pe care il poti realiza de una singura

Ai ceva in program weekendul asta? Iti propunem noi o activitate si placuta, dar si practica. Ce ar fi sa-ti zugravesti singura un perete accent in dormitor sau in living? Nu este deloc greu, tot ce trebuie sa faci este alegi peretele in care accesul este cel mai usor si nu e nevoie sa muti prea mult mobilier – in dormitor cel din fata patului, in living cel pe care ai canapeaua – si apoi sa aplici culoarea pe care ti-o doresti.

In prezent, in magazinele de bricolaj vei gasi o multime de ustensile pentru a zugravi repede si fara mizerie. In plus, vopselurile noi nu au nevoie de mai multe aplicari, asa ca nu va fi nevoie de prea mult efort. Pune-ti muzica preferata si pune-te pe treaba, la final nu vei avea parte doar de o transformare de decor, ci te vei simti si implinita ca te-ai descurcat singura. Vrei ceva nonconformist? Atunci alege o vopsea care trasforma suprafata in una pe care poti scrie cu creta, asemeni unei table de la scoala, mai jos ai si un clip in care vei vedea cum poti face asta:

3. Cele doua elemente care dau tonul in casa ta si pe care le treci cu vederea

A treia schimbare pe care ti-o propunem implica doua elemente. Cel mai probabil le treci cu vederea sau nu le dai foarte multa importanta, insa trebuie sa stii ca ele sunt in masura sa schimbe aproape in totalitate decorul general al unei camere si al unei case, in intregul ei. Este vorba despre covoare si draperii. Renunta la cele vechi si achizitioneaza unele noi, sunt elemente ieftine, pe care le poti schimba cheltuind cateva sute de lei.

Iti sugeram sa dai iama si prin gospodaria bunicii, s-ar putea sa aiba ea niste covoare tesute tip rag rug superbe, si pe care nu le mai foloseste. Odata spalate, ele se pot transforma intr-un element fermecator din casa ta.

Ce spui de ideile noastre? Pe care ai de gand sa o pui in aplicare prima data?

Sursa foto: Dasha Petrenko/Shutterstock, Rido/Shutterstock