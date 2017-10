Bun gasit, dragile mele

Sunt sigure ca si voi ati trecut prin ce urmeaza sa va povestesc. Vine un moment in viata fiecareia dintre noi in care ne privim in oglinda si facem un inventar sumar sau mai detaliat al lucrurilor pe care vrem sa le schimbam in vietile noastre. De cele mai multe ori, schimbarile la care visam sunt majore si scrise cu majuscula. Casa. Job. Corp. Viata.

Vreau sa va impartasesc un secret: toate acestea nu se vor intampla peste noapte, ci cu rabdare si cu pasi mici. Despre astfel de pasi vom vorbi astazi, despre pietrele mici care construiesc fundatii trainice.

1 Fii stapana pe gandurile tale

Foto lassedesignen/Shutterstock

Se spune ca jumatate din reteta succesului este atitudinea, lucru pe care il auzim de peste tot in jurul nostru. Nimic mai adevarat insa este important de stiut cum anume se naste o atitudine increzatoare. Singurul secret in acest sens este controlul asupra propriilor ganduri. Atunci cand te indoiesti de tine, de capacitatile si talentele tale, te inchizi singura intre ziduri fara iesire. Incearca in fiecare zi sa fii din ce in ce mai constienta de gandurile tale si sa le indrepti intotdeauna departe de fagasul pesimist. Nu este cazul sa privesti intreaga lume prin ochelari roz. Este suficient sa ai incredere in tine si in abilitatile tale. In aceasta maniera, te vei antrena singura sa gestionezi lucrurile neprevazute sau neplacute.