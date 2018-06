Grija pentru sanatate si pentru bunul mers al organismului face referire in primul rand, la educatie; prin gradul de cosntientizare al faptul ca intotdeauna preventia este cel mai bun medicament, iar administrat in faze incipiente, te poate salva de situatii neplacute sau chiar periculoase.

Din lipsa de timp sau uneori dezinteres mascat prin abordari total gresite ca “mie niciodata nu mi se poate intampla chiar acum” sau “de luna viitoare promit ca ma voi programa”, foarte multe femei se confrunta cu probleme de sanatate, care din nefericire uneori pot fi fatale.

Pentru ca vrem sa tragem un semnal de alarma si pentru ca vrem sa ne asociem tuturor cauzelor ce au scop bnuna informare si constientizare la nivelul populatiei in general (si cu precadere femeilor, in cazul de fata), iata 3 verificari de tip analiza pe care ar trebui sa le intocmesti si tu cel putin o data pe an:

Testul Babes Papanicolau

Este examinarea pe care o poti efectua intr-o clinica de ginecologie si care poate reliefa leziuni specifice ale cancerului de col uterin intr-un stadiu in care boala poate fi vindecata.

Este important sa retii ca 95%–100% din cazurile de cancer de col uterin sunt legate de infectia cu HPV (Virusul Papiloma Uman).

Procedeul de efectuare a unui test este simplu, nu dureaza mai mult de 5 minute si nu este dureros.

Specialistul va preleva prin stergere de la nivelul colul uterin celule pe care le va aseza pe o lama. Lama astfel obtinuta va fi interpretata de un medic anatomo-patolog sau de un citolog si este urmata de un formular pe care sunt notate cateva aspecte cu privire la istoricul tau si pe care il vei completa impreuna cu medicul de familie.

Aceste date sunt importante pentru cel care interpreteaza lama si de ele depinde rezultatul final.

Un numar mare de femei sunt infectate pe parcursul vietii cu HPV , dar cu toate acesteai majoritatea femeilor cu infectie HPV nu fac cancer de col uterin.

Ecografia mamara

Ea reprezinta o examinare a sanilor cu ajutorul ultrasunetelor si este utilizata pentru detecta diagnostica eventuale afectiuni de la nivelul sanului. Si aici este bine sa stii ca metoda este neinvaziva (deci fara radiatii X), nu este dureroasa si permite analiza in timp real a unei anomalii, in orice perioada a ciclului menstrual.

Aceasta analiza este cea mai important metod imagistic complementar de investigare a patologiei mamare. Iar mamografia este considerata principala metoda de investigare a sanilor la femeile peste 40 de ani.

Si mai mult decat atat: ecografia mamara se adauga mamografiei in screeningul pacientelor cu risc crescut de cancer mamar.

Analize generale de sange

Scopul lor principal este acela de a indica care iti este starea generala de sanatate si totodata, ele pot depista diferite probleme. Chiar daca tu crezi ca esti perfect sanatoasa si nu prezinti simptome ingrijoratoare, este recomandat sa iti faci o analiza completa de sange in momentul in care ajungi la varsta adulta.

Analizele de sange se folosesc pentru:

numararea celulelor sangvine

dozarea diferitelor substante care se afla la nivelul sangelui

Interpretarea unor analize de sange tine seama de alte doua aspecte: raportarea la valorile normale care sunt stabilite statistic si contextul la care se face raportarea.