Fie ca ai petrecut pana dimineata, ai avut insomnii sau ai avut mult de lucru si nu ai reusit sa prinzi nici macar o ora de somn, iti va fi foarte greu sa faci fata zilei care urmeaza, mai ales daca nu ai liber si trebuie sa mergi la serviciu.

Chiar daca te simti cat de cat fresh la primele ore ale diminetii, pe masura ce se acumuleaza oboseala iti va fi tot mai dificil sa ramai treaza. Din fericire, exista unele metode prin care iti poti mentine nivelul de energie pana cand vei putea sa te asezi in pat si sa adormi.

Nu sari peste micul dejun

Exista numeroase studii care ne atrag atentia ca nu este bine sa sarim peste micul dejun, cea mai importanta masa a zilei, si ca obiceiul de a nu manca la primele ore ale diminetii creste riscul bolilor cardiovasculare si al colesterolului ridicat. Mai ales dupa o noapte nedormita, un mic dejun copios te poate ajuta sa iti refaci doza de energie, dar si sa te concentrezi mai bine. Totusi, este indicat sa eviti cereralele cu zahar, intrucat acestea, desi iti dau energie pe moment, te vor face sa resimti oboseala din plin in a doua parte a zilei. Un mic dejun cu cereale integrale si proteine, precum cele din oua, este ideal pentru a-ti incepe ziua.

Mananca bine la pranz

Atunci cand suntem obosite, simtim mai acut nevoia de a consuma dulciuri, mancare fast-food sau mancaruri mai grase, pentru ca organismul are nevoie de ele pentru a-si reface rezervele de energie. Daca alimentele care contin zahar pot avea un efect advers atunci cand nu ai dormit, mancarurile care contin grasimi bune ne pot ajuta sa trecem cu bine peste o zi atat de grea. Iar in conditiile in care abia ai energie sa tii ochii deschisi, cu siguranta ultimul lucru pe care vrei sa il faci este sa te apuci de gatit. O solutie este sa iti comanzi o portie de mancare chinezeasca si sa te bucuri astfel de un pranz consistent, care sa iti refaca fortele si sa iti dea energie. Nu e nevoie sa iti bati prea mult capul, intrucat iti poti comanda mancarea foarte simplu si cu minimum de efort, cu ajutorul acestei aplicatii.

Dupa o noapte alba parca ai bea toata cafeaua din filtru, doar pentru a te aduce din nou pe linia de plutire. Insa expertii avertizeaza ca, in cazul in care esti foarte obosita, cafeaua poate escalada starile de anxietate cauzate de lipsa de somn. Este suficient sa bei o ceasca de cafea la micul dejun si una imediat cum ajungi la serviciu. Cofeina ajunge in sange dupa aproximativ 30 de minute, ceea ce inseamna ca vei fi pregatita pentru sedintele de la serviciu sau pentru sarcinile mai dificile pe care le ai de rezolvat.

Ocupa-te prima data de sarcinile grele

Indiferent ce ai de facut in ziua respectiva, incearca sa te ocupi de sarcinile dificile in prima parte a zilei. Pe masura de orele trec, te vei simti din ce in ce mai obosita, iti va fi mult mai greu sa te concentrezi si sa te mobilizezi si, in plus, va creste si riscul de a comite unele greseli. In schimb, lasa pentru dupa-amiaza acele sarcini mai usoare, cum ar fi raspunsul la e-mailuri, de exemplu.

Hidrateaza-te suficient

Atunci cand corpul nostru este hidratat ne simtim mai odihniti si mai energici. Iar o noapte alba poate creste ritmul in care organismul se deshidrateaza, motiv pentru care este recomandat sa bei suficienta apa. Evita insa bauturile carbogazoase sau care contin zahar. Poti bea si o limonada naturala, cu ghimbir sau menta, daca vrei sa te energizezi rapid si sa te simti mai odihnita.

Retine ca aceste metode functioneaza doar atunci cand ti s-a intamplat sa nu te odihnesti cu o noapte inainte. Ele nu pot, nicidecum, suplini odihna de care organismul nostru are nevoie. De aceea, incearca pe cat posibil sa dormi 7-8 ore pe noapte si sa nu lasi oboseala sa se acumuleze, pentru ca organismul tau nu va face fata unui sir lung de nopti nedormite.