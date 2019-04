Vaccinarea pe tot parcursul vieții salvează până la 3 milioane de oameni în fiecare an

Comunicat de presa

Cu ocazia Săptămânii Mondiale a Imunizării, SANOFI Romania își continuă demersurile de informare asupra importanței vaccinării din copilărie și până după vârsta adultă. Vaccinarea pe tot parcursul vieții reprezintă un element esențial în păstrarea sănătății pe termen lung, fiind una dintre principalele metode de prevenție a numeroase boli infecțioase grave.[1]

În fiecare minut, 5 vieți sunt salvate datorită vaccinării[2]. Cu toate acestea, încă 1,5 milioane de decese ar putea fi evitate[3] printr-o acoperire vaccinală mai bună. ,,Acoperirea vaccinală în România pentru copii și adolescenți variază între 67 și 92% pentru diferitele tipuri de antigene, în condițiile în care nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) este de 95% pentru toate categoriile. Iar dacă ne uităm la acoperirea vaccinală pentru gripă, rata scade la 6.2% din populație și la 21% din vârstnici - comparativ cu recomandarea OMS de 75%. Soluția pentru a micșora această diferență o reprezintă înțelegerea importanței vaccinării pe tot parcursul vieții și accesul la ultimele standarde de protecție împotriva bolilor infecțioase, pentru toate grupele de vârstă”, declară Pascal Robin, Country Chair Sanofi Romania și Moldova și General Manager al diviziei locale de vaccinuri. ,,În calitate de partener pentru sănătate, Sanofi Pasteur se alătură organizațiilor globale, comunității medicale, instituțiilor și organizațiilor non-profit în efortul colectiv de a reaminti populației despre beneficiile imunizării și de a facilita accesul la soluții de imunizare, investind constant în îmbunătățirea și extinderea portofoliului său de vaccinuri. Și nu ne vom opri din aceste eforturi până când România nu va atinge țintele recomandate de OMS”, a adăugat Pascal Robin.

Majoritatea copiilor la nivel global sunt imunizați la timp, aproximativ 8 din 10 primind vaccinuri esențiale.[4] Deși aproximativ 116 milioane de copii își primesc anual vaccinurile, 20 milioane rămân neimunizați – aproximativ întreaga populație a unei țări mijlocii, cum este România.

Vaccinurile pentru copii nu doar protejează împotriva bolilor infecțioase, ci contribuie și la oprirea răspândirii infecției către familie și prieteni. Datorită vaccinării de rutină pe scară largă, cazuri de boli grave precum difterie, tetanos și rujeolă au fost reduse semnificativ în ultimele decenii[5].

Bolile infecțioase pentru care vaccinarea poate fi recomandată în România tuturor copiilor cu vârsta sub 2 ani pot include: difterie, hepatita A, hepatita B, gripă, rujeolă, oreion, tuse convulsivă (infecție cu B. pertussis), poliomielită, rubeolă, tetanos, infecție cu rotavirus, varicelă, pneumonii, meningite pneumococice, tuberculoză.

Adolescenții sunt expuși unui risc mare de a contracta și de a transmite anumite boli infecțioase rare, dar imprevizibile, cu o evoluție rapidă și severă. Vaccinarea specifică împotriva acestor tipuri de boli, dar și vaccinarea de rapel, pentru a menține protecția împotriva bolilor infecțioase comune, sunt cel mai eficient mod de a preveni astfel de situații.

,,Scopul vaccinării rămâne dezvoltarea unei protecții față de îmbolnăvire. Protecția devine eficientă dacă se aplică din primele zile de viață și, mai ales, dacă se continuă pe parcursul întregii noastre vieți. Iar când vorbim despre protecție vaccinală, există câteva aspecte esențiale: protecția gravidei, care se realizează prin vaccinare în timpul sarcinii, protejând astfel copilul nou născut în primele luni de viață, până la momentul în care și bebelușul intră în schema proprie de vaccinare; protecția copilului mic și preșcolar 0-6 ani, conform schemei personalizate de vaccinare; protecția adolescentului și adultului, începând cu vârsta de 14 ani - revaccinăm pentru a ne proteja de boli precum tetanus, difterie, tuse convulsivă (infecție cu B. pertussis) și re-vaccinarea la 24, 34 și 44 de ani, întrucât organismul uman are nevoie de o reamintire sau retrezire a sistemului imunitar propriu. Doar o atitudine responsabilă, adoptată pe tot parcursul vieții, ne poate ajuta să supraviețuim sănătoși, să eliminăm îmbolnăviri cu risc vital, să protejam ce avem mai de preț: copiii noștri”, declară dr. Valeria Herdea, Președintele Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie.

Vaccinarea începând cu vârsta adultă asigură protecție pe tot parcursul vieții împotriva bolilor grave ce pot afecta starea de sănătate și pot conduce la imposibilitatea de a desfășura activitățile profesionale, sociale sau de familie. Astfel, vaccinarea de rapel este recomandată în această etapă, inclusiv pentru tuse convulsivă (infecție cu B. pertussis). Deși complicațiile la adulți sunt relativ scăzute, un studiu recent din SUA a arătat că ~85% din sugarii cu infecție cu B. pertussis au luat boala de la un membru al familiei [6] . Acest lucru se aplică și în cazul gripei, o boală foarte contagioasă, care poate duce la îmbolnăviri grave și decese în rândul vârstnicilor și al sugarilor.

Înaintarea în vârstă este asociată cu o prevalență ridicată a afecțiunilor cronice precum diabetul și bolile cardiovasculare, care pot fi agravate de bolile infecțioase. Persoanele cu vârsta peste 65 de ani au un risc crescut de a dezvolta complicații severe ale gripei, majoritatea deceselor din cauza gripei având loc în cadrul

acestei grupe de vârstă.[7]

SANOFI, prin divizia sa Sanofi Pasteur, este unul dintre cei mai mari producători de vaccinuri la nivel global, distribuind anual peste 1 miliard de doze, ce contribuie la vaccinarea a peste 500 de milioane de oameni din întreaga lume. Portofoliul Sanofi Pasteur disponibil în România oferă protecție împotriva bolilor infecțioase precum difteria, tetanosul, tusea convulsivă, hepatita A și B, poliomielita, precum și împotriva unor afecțiuni invazive cauzate de Haemophilus influenzae tip b (Hib), rabie, febra tifoidă, febra galbenă și gripa sezonieră.

Cu ocazia „Săptămânii Mondiale a Imunizării” (24-30 Aprilie 2019), coordonată de Organizația Mondială a Sănătății și susținută de multiple organizații pretutindeni în lume, Sanofi Pasteur, divizia de vaccinuri a companiei SANOFI, își continuă inițiativele de informare despre importanța vaccinării pe tot parcursul vieții.

Mai multe detalii despre importanța vaccinării pot fi accesate aici:

https://www.sanofipasteur.com/en/immunization-essentials/the-value-of-vaccines/.

