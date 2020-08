Colostrul - ce este si ce rol are?

Colostrul sau „primul lapte matern” - iata ce este colostrul, ce nutrienti contine acesta si cand apare, precum si ce beneficii are colostrul pentru sanatatea si dezvoltarea unui nou-nascut.

Colostrul este laptele initial pe care il produce o femeie la jumatatea perioadei de sarcina si in primele zile dupa ce naste. Acest fluid gros, concentrat, care are adesea o culoare aurie, are un volum foarte redus si s-ar putea sa nu para mult, dar de fapt ofera beneficii majore copilului. Este o sursa importanta de nutrienti care promoveaza cresterea si combat bolile la sugari, dar poate fi consumat si in alte etape ale vietii – de obicei, sub forma de supliment. Chiar daca toate mamiferele produc colostru, suplimentele sunt produse de obicei din colostrul bovin. Colostrul bovin este similar cu colostrul uman – bogat in vitamine, minerale, grasimi, carbohidrati, proteine, hormoni de crestere si enzime digestive.

Featured foto by taramara78 via Shutterstock