Se spune că sarcina este cel mai frumos moment din viața unei femei. Implică răsfăț, îngăduință și sprijin imens din partea partenerului și a familiei. Majoritatea sarcinilor au o evoluție normală, fără prea multe probleme. Însă, primele luni sunt critice pentru dezvoltarea bebelușului, de aceea multe femei se tem în această perioada să nu piardă sarcina sau să dezvolte anomalii. Astfel, că viitoare mămică este esențial să cunoști eventualele riscuri și pericole care ar putea apărea chiar la început de sarcina.

Astazi, dr. Silviu Istoc, sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital ne prezinta cele mai importante riscuri si pericole din primul trimestru de sarcina pe care trebuie neaparat sa le cunosti atunci cand intentionezi sa aduci pe lume un copil.

In momentul aparitiei sarcinii, activitatea hormonala a mamicii se modifica semnificativ. Aceasta schimbare este esentiala, dar aduce cu sine neplaceri precum oboseala sau greata. Desi acestea prezinta un risc scazut si sunt mai degraba deranjante decat periculoase, exista cateva riscuri si pericole grave de care ar trebui sa fii informata.

1. Avort spontan

„Este regretabil faptul ca aproximativ 10-15 % din sarcini se incheie cu un avort spontan. Dintre acestea, se raporteaza ca aproximativ 90% se intampla in primul trimestru. Avortul spontan in timpul sarcinii timpurii poate fi cauzat de infectii, anomalii cromozomiale, tulburari de coagulare sau probleme anatomice ale uterului. Adoptarea unei alimentatii echilibrate, efectuarea analizelor preconceptie, exercitii fizice adecvate, evitarea alcoolului si a tigarilor reprezinta factori importanti in conceperea si mentinerea unei sarcini sanatoase”, afirma dr. Silviu Istoc.

2. Sarcina extrauterina

O sarcina ectopica sau extrauterina se intampla atunci cand un ovul fertilizat este implantat in afara uterului. Una din 50 de sarcini ar putea fi ectopica. Mai mult decat atat, cele mai multe sarcini extrauterine apar in trompa uterina si pot provoca ruperea trompei. Acest lucru poate fi fatal, deoarece provoaca sangerari interne.

3. Constipatie si diaree

Problemele de stomac in primul trimestru de sarcina sunt destul de frecvente. De obicei, femeile se confrunta cu o constipatie usoara pana la severa din cauza modificarilor in alimentatie si a consumului frecvent de alimente bogate in fier. Acest lucru poate provoca uneori hemoroizi si scaune sangeroase. Diareea care dureaza mai mult de 3-4 zile trebuie raportata medicului, in caz contrat poate duce la deshidratare si slabiciune. Continua o dieta echilibrata si bea apa suficienta. In cazuri rare, diareea poate fi rezultatul toxiinfectiei alimentare. Ar trebui tratata imediat.

4. Sangerare neobisnuita

Sangerarea cauzata de implantarea ovulului este frecventa in timpul sarcinii si nu este un lucru ingrijorator. Exista, totusi, alte motive, cum ar fi polipii cervicali, sau mai serios, dezlipirea sarcinii de uter, care pot conduce la aparitia sangerarii. O sarcina ectopica poate provoca, de asemenea, o sangerare pe cale vaginala.

5. Infectii ale tractului urinar

O infectie a tractului urinar este foarte incomoda in viata oricarei femei. In timpul sarcinii, viitoarea mamica devine extrem de susceptibila la infectia tractului urinar. Modificarile pe care sarcina le cauzeaza tractului urinar faciliteaza contractarea unei infectii urinare. In plus, presiunea din uter impiedica drenarea completa a vezicii urinare si acest lucru provoaca de asemenea, infectii. Daca vei lasa o infectie a tractului urinar netratata, aceasta poate duce la travaliu precoce.

O sarcina reprezinta o responsabilitate foarte mare pentru viitoarea mama. Respectarea sfaturilor medicului, efectuarea testelor si a analizelor recomandate, evitarea tuturor activitatilor periculoase sau a consumului de alimente si produse interzise in aceasta perioada sunt cele mai bune lucruri pe care le poti face pentru viitorul tau bebelus.

Silviu Istoc este sef de sectie obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital, si coordonator al Compartimentului pentru Sarcina Incipienta. Cu o formare in Germania, Doctorul Silviu Istoc s-a intors acasa, pentru a ajuta pacientele din Romania, sa aduca pe lume copii sanatosi; marturie in acest sens, stau numeroasele interventii chirurgicale noninvazive pentru restabilirea fertilitatii.

Featured foto by G-Stock Studio via Shutterstock