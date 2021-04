Cofetăria pentru produse fără gluten L’Amande are în plan pentru 2021 extinderea la nivel național prin franciză

L’Amande - Desserts sans gluten, cofetărie cu laborator propriu pentru produse fără gluten, prezintă rezultatele companiei în 2020. Cifra de afaceri a ajuns la peste 130.000 de euro, în creștere față de 2019. Pentru 2021, cofetăria are în plan diversificarea ofertei de produse și plănuiește extinderea la nivel național prin franciză, în patru mari orașe din țară.

comunicat de presa

Chiar dacă industria HoReCa a depășit în 2020 un an dificil, produsele care nu conțin gluten au fost în continuare căutate. În medie, clienții au cumpărat de aproximativ 100 de lei, iar traficul în cofetărie a ajuns la aproximativ 30 de persoane pe zi.

În 2020, cele mai cerute produse din segmentul patiserie fără gluten au fost gogoșile și croissantele, iar în ceea ce privește segmentul dulce, prăjiturile preferate au fost eclerele, amandinele și tortul doboș. Când vorbim de bunătățile din segmentul sărat, cele mai cerute produse au fost sărățelele, paleurile, nugatul și cornulețele cu nucă.

„Suntem recunoscători că am reușit să încheiem 2020 cu rezultate bune, chiar dacă am avut de-a face cu un an aparte. Povestea noastră s-a născut din dorința de a aduce pe piață produse fără gluten, de calitate, dar și gustoase, care pot fi consumate în siguranță. Tocmai de aceea, ne dorim să rămânem aproape de consumatorii noștri și anul acesta vom continua să diversificăm gama de produse. În egală măsură, avem în plan extinderea la nivel național prin francizarea afacerii. Știm cât de important este pentru persoanele diagnosticate cu boală celiacă, intoleranță sau alergie la gluten să aibă la dispoziție produsele necesare pentru alimentația lor zilnică”, a declarat Daniela Alecse, fondatoarea L’Amande.

Peste 200 de rețete de produse fără gluten, adaptate în laboratorul L’Amande

Cofetăria L’Amande vinde în prezent atât consumatorilor din București, cât și celor din alte orașe ale țării, prin preluarea de comenzi. Clienții sunt persoane care îndrăgesc gustul acestor produse, dar, în egală măsură, au diverse constrângeri alimentare. În ultima perioadă, produsele fără gluten sunt tot mai căutate de români, dat fiind că numărul persoanelor care au nevoie de alimentație specială a crescut. Astfel, sunt cerute produsele care nu conțin diverși compuși precum gluten, lactoză, ouă, nuci sau soia.

L’Amande are în plan diversificarea portofoliului actual de produse, astfel încât consumatorii să aibă la dispoziție o gamă cât mai variată de opțiuni, care să răspundă diverselor cerințe alimentare. Până în prezent, cofetăria a creat și adaptat peste 200 de rețete, astfel încât acestea să nu conțină gluten, chiar dacă unele dintre ele sunt rețete tradiționale. În portofoliul cofetăriei se găsesc aproape toate prăjiturile clasice, dar și cele moderne (mousse-uri, inserții de fructe), însă toate rețetele sunt adaptate în așa fel încât să nu conțină gluten sau alți alergeni. Laboratorul mai produce și diverse sortimente de pâine, pizza, biscuiți și altele. Cofetăria a diversificat și oferta de produse care nu conțin lapte, ou etc.

Ca să le fie mai aproape românilor, în 2021, L’Amande își propune extinderea la nivel național prin franciză. Obiectivul este ca astfel să ajungă în cel puțin patru mari orașe din România. Pentru 2021, compania estimează o cifră de afaceri de peste 150.000 de euro.

Despre L’Amande - Desserts sans gluten

L’Amande este un business fondat de Daniela Alecse, în 2016, și se ocupă de producerea și comercializarea produselor fără gluten și nu numai. Afacerea a luat naștere dintr-o nevoie reală a Danielei de a consuma doar alimente care nu conțin gluten. Astfel, aceasta și-a dorit să aducă pe piața din România produse de calitate. În prezent, L’Amande operează cu un laborator în București, iar în cei cinci ani de activitate a creat și adaptat peste 200 de rețete de produse fără gluten, inspirate din rețetele copilăriei. Mai multe detalii pe site și pe pagina de Facebook.