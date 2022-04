Alpro lansează Alpro THIS IS NOT M*LK, prima gamă de băuturi din plante, pentru iubitorii gustului de lapte

Noile băuturi Alpro, pe bază de ovăz, nu conțin zaharuri și sunt diponibile în două variante: Whole (3,5% grăsime) și Semi (1,8% grăsime).

Alpro lansează pe piață Alpro THIS IS NOT M*LK, prima gamă de băuturi vegetale pe bază de ovăz, pentru iubitorii gustului de lapte, dedicată consumatorilor care doresc mai multă varietate pe bază de plante în alimentație. Noile băuturi Alpro, pe bază de ovăz, nu conțin zaharuri și sunt diponibile în două variante: Whole (3,5% grăsime) și Semi (1,8% grăsime).

Realizate special pentru a îmbogăți obiceiurile alimentare cu noi opțiuni versatile, băuturile Alpro THIS IS NOT M*LK sunt o premieră pe piața produselor plant-based prin autenticitatea gustului de lapte. Noile produse Alpro THIS IS NOT M*LK conțin o sursă de fibre, obținute din rădăcină de cicoare și sunt îmbogățite cu calciu, necesar pentru menținerea sănătății oaselor, și vitamina D, ce susține aportul zilnic din acești nutrienți esențiali.

Produsul este disponibil pentru consumatori în două variante, fiecare dintre ele cu un gust și o textură diferite, datorită procentului diferit de grăsime din rețetă: varianta Whole, cu 3,5% grăsime, respectiv varianta Semi, cu 1,8% grăsime.

Băuturile Alpro THIS IS NOT M*LK sunt disponibile în format de 1L, ambalate în cutii realizate din carton în proporție de până la 88% și sunt reciclabile. Compania Alpro, alături de Tetra Pak, și-a propus ca în următorii cinci ani, toate băuturile vegetale să fie ambalate în cutii de carton 100% din material pe bază de plante, reducând amprenta de CO2 cu 40%. Mai mult decât atât, toate ingredientele produselor din portofoliul Alpro sunt cultivate în mod sustenabil și au o amprentă redusă de carbon și apă.

„Dintotdeauna brandul Alpro a însemnat mai mult decât produse pe bază de plante care să aducă varietate în alimentație și atât. Fiecare produs are povestea lui, are rolul lui în misiunea noastră de a îndruma consumatorii către un stil de viață echilibrat și sănătos, de a-i educa cu privire la beneficiile unui conținut pe bază de plante și implicit a unei diete flexitariene. În ceea ce privește băutura Alpro THIS IS NOT M*LK, ea vine să completeze povestea brandului cu o nouă viziune, o premieră pe piață, prin care aducem consumatorilor și mai multe opțiuni alimentare adaptate la gusturile și nevoile lor, cu care își pot completa alimentația echilibrată pe care și-o doresc.”, declară Mircea Bălan, Head of Alpro Central Eastern Europe.

În România, Alpro este prezent cu șase game de produse: băuturi și iaurturi pe bază de plante, creme de gătit vegetale, caffè latte pe bază de plante gata de băut, deserturi și înghețată pe bază de plante. Pentru mai multe detalii, puteți consulta webiste-ul www.alpro.com/ro sau pagina de Facebook Alpro România.

