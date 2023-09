Inovaţia momentului. Miele lansează categoria de produse AI pentru bucătărie la târgul de tehnologie IFA 2023

• Concentrare suplimentară pe AI în categoria de gătit și service • Miele Aerium usucă, netezește și împrospătează rufele fără a fi nevoie de spălare • Noul aspirator cu acumulator, Duoflex HX1 fără fir, oferă confort maximum

Inteligența artificială elimină vizitele la service

Inteligența artificială se află și în spatele Smart Food ID prezentat la târgul IFA 2023 care folosește o cameră în cuptor pentru recunoașterea preparatelor și selectarea automată a programului potrivit. 30 de rețete aparțin deja meniului sistemului, iar numărul crește constant. Dr. Axel Kniehl, Director Executiv Marketing și Vânzări, a descris MealSync ca fiind „extrem de practic” – o nouă inovație inteligentă de la Miele prezentată la expoziția IFA de anul acesta. MealSync asigură că toate ingredientele unui fel de mâncare, indiferent dacă sunt gătite cu un cuptor convențional sau cu abur, sunt concepute să fie terminate și gătite la perfecțiune. „Celor cărora le place mult să gătească știu că acest serviciu digital va contribui la reducerea nivelului de stres. Și din câte știu eu, acest lucru este produs doar de Miele", spune dr. Kniehl.

Dr. Axel Kniehl a făcut referire și la sustenabilitatea din viața de zi cu zi, subliniind, în special, noile caracteristici incluse în aplicația Miele**, din Tabloul de bord pentru consum, care oferă toate informațiile despre consum și sfaturi suplimentare despre economisirea energiei, până la noul „AI Diagnostics” instrument de service. Pe baza inteligenței artificiale, clienților Miele li se dă, de exemplu, un mesaj de eroare transmis către smartphone-ul lor cu instrucțiuni de auto-ajutor. Acesta urmează să fie lansat în primul trimestru al anului 2024. „Sunt absolut convins că acest lucru va reduce sutele de vizite în magazine pentru service și va aduce beneficii egale atât clienților noștri, cât și mediului”.

Produs spectaculos pentru împrospătarea hainelor și alte accesorii

Cel mai spectaculos produs nou la târgul IFA este Miele Aerium, un aparat practic pentru împrospătarea hainelor și alte accesorii. Sunt şi alte produse de top precum, un nou aspirator cu acumulator fără fir care promite confort excelent pentru utilizator, precum și detalii inteligente pentru mai multă sustenabilitate în casă și gătit plăcut. Mai multe detalii au fost dezvăluite de directorii executivi Dr. Markus Miele și Dr. Reinhard Zinkann, precum și Dr. Axel Kniehl, Director Executiv Marketing și Vânzări, la conferința de presă de la standul Miele.

O rochie elegantă este destul de șifonată după doar câteva ore de purtare, mirosul de mâncare de la pizzeria din colț rămâne în jachetă sau ați fost prinşi de o ploaie puternică purtând un pardesiu? Astfel de momente în care hainele nu trebuie să fie spălate, dar nici nu pot fi puse înapoi în dulap, sunt familiare tuturor. Pentru aceste cazuri, cel mai important furnizor mondial de electrocasnice premium oferă acum Miele Aerium – pentru a împrospăta, netezi și usca toate tipurile de textile cu aer, abur și arome fine, fără detergent și fără utilizarea unor cantități mari de apă. „În unele țări din Asia, unităţile de acest tip sunt foarte cunoscute; în Europa, totuși, sunt încă necunoscute”, spune dr. Markus Miele.

Pantofii, pălăriile, jucăriile de pluș și chiar rucsacurile revin la prospețimea iniţială cu Miele Aerium. Datorită designului său elegant în negru obsidian sau alb strălucitor, această unitate se îmbină armonios cu orice stil de arhitectură interioară. În funcție de nevoile fiecăruia, sunt disponibile trei programe care, dacă este necesar, pot fi combinate cu opțiunea „Igienă” pentru a elimina bacteriile și virușii. Componentele testate, cum ar fi generatorul de abur sau pompa de căldură, cunoscute clienților de la cuptoarele cu abur și uscătoarele de rufe, asigură eficiență și funcționare fiabilă.

Al doilea produs nou de top la IFA, noul aspirator fără fir cu acumulator, Duoflex HX1, a fost prezentat de dr. Reinhard Zinkann. Cu ajutorul sistemului SpeedLock*, brevet în curs, și a unui suport de perete potrivit, Duoflex HX1 este foarte simplu de operat. Un alt avantaj este designul modern, în șase versiuni de culori atractive. „Acest aspirator este mult prea atractiv pentru a fi depozitat într-o cameră de serviciu”, este verdictul dr.-ului Reinhard Zinkann. Duoflex HX1 își datorează puterea de aspira re tehnologiei dovedite a motorului de la fabrica Miele din Euskirchen.

Îmbunătățiri suplimentare pentru categoria maşinilor de spălat vase

Dr. Reinhard Zinkann a atras atenția şi asupra mașinilor de spălat vase care reprezintă o „poveste de succes specială”, cu peste 940.000 de unități vândute într-un singur an, cu cinci premii obținute la rând la Stiftung Warentest, Germania, Green Product Award 2023 – și cu aproape toate modelele din seria actuală G 7000 care au clasa de eficiență energetică de top „A”. „Pentru această ediție IFA, am dezvoltat și mai mult mașinile de spălat vase”, a anunțat dr. Zinkann. Cu titlu de exemplu, el a menţionat programe suplimentare pentru o curățare atât minuțioasă, cât şi eficientă din punct de vedere energetic. În plus, coșurile pentru mașina de spălat vase au fost dezvoltate şi mai mult, pentru a putea include şi sticle reutilizabile și paie pentru băut, pentru o curățare eficientă. La sfârșitul zilei, lucrurile mici și detaliile sunt cele care adesea fac diferența - pentru mai multă durabilitate în viața de zi cu zi a electrocasnicelor tale.



*Brevet în curs de primire, EP3854281

**Aplicațiile de conectivitate care apar în text sunt servicii digitale suplimentare furnizate de Miele & Cie. KG sau de companiile partenere. Toate aplicațiile inteligente sunt posibile prin sistemul Miele@home. Gama de funcții poate varia în funcție de model și de țară.

