De ce este important să monitorizăm şi tensiunea arterială a partenerului nostru

Știm cu toții că îngrijirea sănătății noastre este cheia unei vieți fericite și satisfăcătoare. Și aici intervine tensiunea arterială - acel modest indicator pe care adesea îl trecem cu vederea, dar care are un impact uriaș asupra sănătății și bunăstării noastre!

Măsurarea acesteia nu înseamnă doar citirea valorilor între două limite. Este o colecție de date care poate prefigura probleme actuale sau viitoare. Aceste date sunt legate de funcționarea inimii, acel organ neobosit care pompează continuu "viața" prin sistemul nostru cardiovascular. Sistemele endocrin și excretor, stilul de viață, alimentația și metabolismul, gestionarea stresului și mulți alți factori au un impact. Tensiunea arterială un indicator complex al sănătății noastre. Prin urmare, trebuie să fim responsabili și perseverenți în monitorizarea acesteia dacă ne dorim cu adevărat ca noi și cei dragi să ne simțim și să arătăm sănătoși. În lumea modernă, acest lucru este acum mai mult decât o necesitate.

Atenția și dragostea trec prin grija pentru sănătatea celor dragi

Astăzi, mai mult ca oricând, viața trece cu o viteză astronomică și de multe ori uităm să ne facem timp pentru noi înșine și pentru cei dragi. Nu trebuie să uităm că natura umană a evoluat până la nevoia obligatorie de viață socială și de interacțiune umană pentru a ne susține starea de bine. În mod firesc, fiecare dintre noi își caută persoana "specială" cu care să își împartă viața. Dar ce facem pentru a ne menține sănătatea noastră și pe cea a celor dragi? Cât de mult efort depunem și investim în sănătatea noastră și a celor dragi nouă? Când a fost ultima dată când ne-am privit soțul/soția și ne-am întrebat despre sănătatea sa? Când ne-am măsurat tensiunea arterială nouă, dar și pe cea a persoanei iubite? Cele mai probabile răspunsuri ar fi: nu-mi amintesc, anul trecut, dacă am făcut-o vreodată.

Avem într-adevăr tendința de a neglija sănătatea, iar corpul nostru ne vorbește adesea, iar dacă nu ascultăm aceste semnale, sănătatea noastră și a celor dragi se poate deteriora.

Tensiunea arterială – de ce e important să o monitorizăm?

Cel mai simplu și mai elegant mod de a monitoriza starea generală de sănătate este măsurarea regulată a tensiunii arteriale. În termeni medicali, valorile acesteia indică forța pe care sângele o exercită asupra pereților arterelor sanguine. Ea servește drept barometru al sănătății cardiovasculare, asigurând funcționarea normală a organismului nostru. Atunci când tensiunea arterială este menținută în limite normale, aceasta asigură un flux sanguin suficient către organe și țesuturi. Conform datelor științifice, tensiunea arterială normală variază între 80 mmHg (limita inferioară) și 120 mmHg (limita superioară). Recent, acești indicatori au fost perfecționați în funcție de vârsta și greutatea pacientului, dar variațiile sunt mici.

În timpul zilei, aceste limite variază în funcție de activitatea fizică și de starea emoțională a fiecăruia. De exemplu, noaptea, în timp ce dormim, inima lucrează mai puțin, ceea ce se reflectă în scăderea tensiunii arteriale. Cu toate acestea, există și cazuri în care tensiunea arterială atinge niveluri ridicate (peste 130 mmHg) și dacă aceasta persistă pentru o perioadă mai lungă de timp, atunci vorbim de hipertensiune arterială. Aceasta este o afecțiune cronică care ne subminează în tăcere sănătatea, crescând riscul de boli de inimă, de accident vascular cerebral și de afectare a rinichilor. Fără o monitorizare regulată a tensiunii arteriale, cronicizarea afecțiunii poate duce la deteriorarea permanentă a multor organe din corpul uman.

De ce măsurarea regulată a tensiunii arteriale este cheia longevității și a bunăstării?

Măsurarea regulată a tensiunii arteriale nu ar trebui să fie doar o rutină, ci ar trebui să fie luată ca o expresie concretă a grijii și atenției față de noi înșine și față de cei dragi nouă. Mai ales pe măsură ce îmbătrânim, tensiunea arterială începe să crească. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) pentru anul 2022, rata de deces în România ca urmare a complicațiilor cardiovasculare atinge un vârf absolut. Până la vârsta de 55 de ani, aproximativ 30% dintre bărbați se luptă deja cu hipertensiunea arterială, în timp ce pentru femei acest procent este mai mic - aproximativ 20%. După instalarea menopauzei însă, riscurile pentru femei cresc semnificativ, procentul celor cu hipertensiune arterială ajungând la 50% sau mai mult. Prevenirea acestor tendințe ar fi foarte ușoară dacă am dezvolta obiceiuri de măsurare regulată a tensiunii arteriale. Pentru că atunci când îi depistăm din timp tendințele de creștere, măsurile pe care le-am putea lua ar fi mult mai rapide și de succes.

Ce determină creșterea tensiunii arteriale?

Creșterea tensiunii arteriale poate fi declanșată de o varietate de factori, inclusiv un stil de viață nesănătos, o dietă proastă, lipsa de activitate fizică, un nivel de stres ridicat. Alți factori care pot crește tensiunea arterială includ consumul excesiv de alcool, nicotină și cofeină, factorii ereditari, supraponderabilitatea sau obezitatea și anumite afecțiuni medicale, cum ar fi diabetul și bolile renale. Monitorizarea regulată a tensiunii arteriale este foarte importantă pentru a detecta la timp eventualele probleme de sănătate și pentru a lua măsurile necesare pentru a menține sănătatea inimii și a sistemului vascular. Doar atunci avem șansa de a căuta la timp medicul specialist potrivit și de a ne consulta pentru continuarea terapiei și schimbarea stilului de viață.

Sunt fiabile tensiometrele automate pentru măsurarea tensiunii arteriale la domiciliu?

Experții insistă asupra faptului că hipertensiunea poate fi prevenită dacă este detectată și controlată la timp. În acest scop, este necesară măsurarea regulată a tensiunii arteriale. În ultimii ani, procesul de măsurare a acesteia a devenit o activitate plăcută, datorită tensiometrelor digitale. Acest lucru este extrem de convenabil, deoarece evităm neplăcerile legate de așteptarea în afara cabinetelor medicilor din clinici sau spitale. Majoritatea tensiometrelor oferă, de asemenea, posibilitatea de a stoca datele de măsurare, unele dintre ele putând stoca informații pentru două persoane. Marele avantaj al acestor dispozitive este monitorizarea ușoară și timpurie a unor afecțiuni precum aritmia cardiacă și hipertensiunea arterială. Acest diagnostic timpuriu ajută la luarea unor măsuri prompte și adecvate pentru sănătatea noastră și a celor dragi și ajută la ajustarea cu succes a stilului de viață, permițând, de asemenea, un control mai bun asupra stării generale de bine.

Ce trebuie făcut dacă valorile tensiunii arteriale sunt în afara normei?

Examene medicale periodice. Vizitați-vă medicul pentru controale medicale regulate și verificări ale tensiunii arteriale. Urmați instrucțiunile de tratament sau de prevenire.

Adoptați o dietă sănătoasă. Consumați o dietă echilibrată, bogată în fructe, legume, cereale integrale, lapte cu conținut scăzut de grăsimi și produse lactate. Limitați sarea, zahărul și grăsimile saturate.

Activitatea fizică. Practicați în mod regulat o activitate fizică moderată sau viguroasă timp de cel puțin 150 de minute pe săptămână sau mai des. Aceasta poate include mersul pe jos, alergarea, înotul, mersul pe bicicletă sau alte tipuri de exerciții fizice.

Gestionarea stresului. Aplicați strategii de gestionare a stresului, cum ar fi meditația, yoga, respirația și alte tehnici de relaxare. Găsiți-vă timp pentru hobby-uri și activități care aduc bucurie și sănătate.

Mențineți o greutate normală. Mențineți o greutate sănătoasă printr-o combinație de alimentație sănătoasă și activitate fizică regulată.

Limitați consumul de alcool. Consumați alcool cu moderație sau evitați-l cu totul.

Renunțarea la fumat. Luați măsuri pentru a renunța la acest obicei dăunător. Nicotina din țigări poate crește tensiunea arterială.

Mediu de susținere. Implicați familia, prietenii și profesioniștii din domeniul sănătății în prevenirea hipertensiunii arteriale și a bolilor asociate. Cercul de contacte sociale joacă un rol major în confruntarea cu provocările legate de sănătate. Deschiderea și sprijinul pe care îl primim din partea acestora ne ajută să ne simțim iubiți și susținuți în lupta pentru o sănătate mai bună.

