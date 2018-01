7 cosmetice parfumate seducatoare pentru Valentine's Day

Imi spunea o prietena de curand ca l-a sfatuit pe un tip sa nu faca cadou iubitei sale produse de ingrijire personala, pentru ca toate avem in baie asa ceva, si ca mai bine ar investi in niste produse de make-up. Am inteles punctul ei de vedere, insa daca ma intrebi pe mine, intotdeauna exista in dulap loc de o noua lotiune hidratanta pentru corp sau de un gel de dus cu aroma preferata. Eu una sunt mandra de mica mea colectie de geluri de dus, spumante de baie si creme de corp si sunt pregatita sa o inmultesc – mai ales acum ca pielea mea a inceput sa ceara hidratare din abundenta.

Asa ca m-am pus iar pe cautari. Un motiv in plus sunt si sarbatorile care urmeaza, dedicate in special femeilor, printre care se numara Valentine’s Day. De fapt si de drept, de aceasta sarbatoare se bucura mai mult femeile, sa recunoastem ca tot noi suntem cele mai rasfatate. Doar ca rasfatul de care avem noi parte se vor bucura si ei. Inclusiv minutele alea pe care le dedicam ungerii corpului cu creme, tot ei se vor bucura de rezultat. Prin urmare, iata ce sugestii de cosmetice parfumate am pentru Valentine’s Day.