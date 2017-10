4 modele de epilatoare performante de urmarit de Black Friday 2017!

Epilatoare IPL Philips si Remington

Epilator Philips Lumea IPL SC1995/00. Tehnologia IPL functioneaza prin aplicarea unor impulsuri de lumina pe piele. Lumina este absorbita de catre melanina (pigmentul) din par, este transformata in energie luminoasa, iar aceasta energie luminoasa ajunge in radacina firului de par, stimuland foliculul firului sa intre in faza latenta.

Rezultatul: cresterea parului este incetinita, iar pielea ramane catifelata pentru timp indelungat. Reducerea semnificativa a cresterii parului se observa dupa trei tratamente efectuate la interval de doua saptamani.

Epilatorul cu lumina intens pulsata Remington i-Light Prestige IPL6750 pentru fata si corp utilizeaza cele mai recente inovatii in materie de epilare, folosind tehnologia unica Propulse - o Lumina Intens Pulsata dovedita clinic care tinteste parul direct de la radacina si are ca rezultat indepartarea definitiva a parului si catifelarea pielii.

Epilatorul IPL Remington este la fel de eficient si pentru barbati, pentru indepartarea parului de pe spate, piep si umeri.

Epilator IPL Philips Epilator IPL Remington

Poate ca este Black Friday evenimentul cu cele mai mari reduceri, dar chiar si asa nu iti poti permite sa arunci cu banii pe produse fara sa te interesezi mai inainte de ce sunt in stare sa faca. Cand vine vorba de un epilator, interesul tau ar trebui sa fie si mai mare, deci nu plasa comanda pana nu ai citit caracteristicile produsului. Dupa... spor la cumparaturi!

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Stocked House Studio