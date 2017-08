Obiecte utile in orice bucatarie

Ma numar printre cei care mananca oricand dupa ora 18:00, iau cina la ora 20:00 si se mai rasfata cu o gustare rapida putin inainte de miezul noptii. Eu ma rasfat atat de tare incat gustarea rapida o servesc in pat, in timp ce urmaresc un episod din Family Guy.

Pentru momentele de genul mi-am dat seama acum, in timp ce faceam cautarile pentru acest material, ca am nevoie de o tava puzzle din bambus in forma de inima, care sa impiedice amestecarea alimentelor si a preparatelor. Cum de nu mi-a trecut prin cap pana acum sa imi achizitionez una?!

Ah, si vreau sa renunt la tocatorul clasic de lemn in favoarea unui model cu floricele si fluturasi multicolori, care sa ma aduca cu un pas mai aproape de implinirea dorintei - o bucatarie plina de culoare.

