Palton galben aprins cu model geometric Desigual

Aduci puțină culoare în mijlocul zilelor gri de toamnă-iarna, dacă îmbraci paltonul galben aprins de la Desigual. O nuanță aprinsă, luminoasă, acesta conferă eleganță și energie, cu minim de efort.

Trenciul este confecționat dintr-un material texturat (62% poliamidă, 21% poliester, 17% bumbac). Are model discret geometric și face parte din colecția Desigual by C. Lacroix. Se întreține ușor, dar se defilează ștrengar cu el.

Urmărește detalii pentru acest palton Desigual galben