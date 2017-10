Pulovere elegante pentru el

Barbatii s-au schimbat mult. Sau am crescut eu si acum observ alt gen de barbati pe strada.

Barbatii care imi ies in cale sunt toti eleganti, sunt toti imbracati bine, miros frumos si zambesc fermecator. Barbatii care imi plac mie, desi nu am un tipar, poarta acum pantaloni pe masura lor, camasa, pulover si trenci/palton. Spun "acum" si "pe masura lor", pentru ca in adolescenta ma indragosteam doar de baietii cu pantaloni largi. Foare largi.

Acum sunt mai mult pe genul David Beckham si Jude Law, care poarta pulovere elegante, colorate sau in gundi, cu sau fara camasa pe dedesubt. Un deliciu pentru privirile curioase.

Pulover din lana Pulover cu decolteu in V Pulover tricotat cu model in dungi