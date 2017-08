Tinuta casual ieftina pentru un final de vara perfect

Click am dat si eu pe patru articole care formeaza tinuta casual completa de final de vara sub 250 lei. Nu a fost greu sa gasesc produsele, dar nici usor sa ma hotarasc pe care sa le aleg.

Am incercat sa alcatuiesc o tinuta casual care sa fie atat in genul femeilor elegante, cat si in genul femeilor sportive. Si cred ca am gasit calea de mijloc, plus ca este o tinuta in care eu ma vad imbracata tot mai des.

Prin urmare, pentru mine, tinuta ideala de final de vara este formata din blugi, bluza cu manecile scurte si pantofi casual, de preferat tenisi sau adidasi.

Blugii sunt cu croiala mom fit, bluza cu maneci scurte este undeva intre elegant si casual, la incaltaminte am ales o pereche de espadrile argintii (se poarta argintiul!!!), iar ca accesoriu am completat cu o geanta de umar de dimensiuni mici.

Blugi cu croiala mom fit Bluza scurta cu maneci scurte si design geometric

Geanta de umar cu maner reglabil Espadrile casual argintii cu talpa din sfoara