Era imposibil ca in aceasta serie de filmulete do it yourself sa nu va prezentam si un tutorial cu braduti decorativi. Pana la urma, nu este Craciun fara brad, nu-i asa?!

In cazul in care nu ati avut timp (sau chef) sa cumparati un brad de Craciun si sa il impodobiti, venim noi cu o varianta foarte draguta pentru voi: un bradut decorativ cu care sa va infrumusetatu casa de sarbatori.

Aceasta decoratiune se realizeaza in doar cateva minute si poate fi chiar si un moment de relaxare alaturi de familie si copii.

Accesoriile necesare: o foaie de hartie verde, o foarfeca, o fundita (sau o mica decoratiune pentru varful bradului).

In clipul de mai jos sunt prezentati pasii necesari pentru a obtine acest bradut simpatic.

Sfat: in cazul in care esti in pana de idei cu privire la cadourile pe care sa le oferi celor dragi, decoratiunile homemade sunt intotdeauna o varianta simpla si la indemana oricui.