Ne facem griji.

Amanam.

Ne simtim coplesiti.

Suntem suparati.

Ne simtim singuri.

Credem ca meritam mai mult.

Ne dorim sa fim altfel.

Ne dorim sa avem mai multi bani.

Ne dorim locuri de munca diferite.

Ne dorim sa fim in relatii fericite.

Astia suntem. Asa este viata. Insa este foarte important ca niciodata sa ne ne dam batuti. Sa acceptam ce ni se intampla, sa respiram adanc si sa mergem mai departe. Pentru ca intotdeauna exista o luminita la capatul tunelului. Poate ca nu o vedem acum, insa sunt necesari doar cativa pasi pentru a o vedea si a intelege ca viata este a dracului de frumoasa. Trebuie doar sa o traim!

Iata 10 adevaruri dure despre viata pe care toata lumea le ocoleste:

1. Sunt o multime de lucruri pe care nu le poti controla in viata. Nu poti controla tot ce se intampla in viata ta, insa poti controla modul in care reactionezi, in care raspunzi la toate aceste schimbari. In raspunsul tau este cea mai mare putere.

2. Asteptarile tale te fac de multe ori extrem de nefericit. Fericirea inseamna sa te eliberezi de tot si de toate si sa apreciezi ce ai acum si aici.

3. Intotdeauna vei fi "imperfect". Daca astepti un moment potrivit pentru a fi "perfect", iti vei irosi intreaga viata.

4. Un moment petrecut cu grija este un moment pierdut. Teama si frica nu vor schimba rezultatul, ci din contra. Vor face momentul si mai dramatic, iar tu iti vei face si mai multe griji. Antreneaza-ti mintea sa vada lectia in fiecare situatie.

5. Cele mai bune lectii vin, de multe ori, in cele mai dificile zile. Ramai puternic. Ai incredere in tine. Uneori trebuie sa fii la pamant pentru a invata o lectie minunata.

6. Succesul se joaca cu mintea ta, iar esecul iti atinge cu usurinta inima. Caracterul este adesea dezvaluit la maximile si minimele tale. Fii umil cand esti in varful muntelui. Fii tare cand esti in prapastie. Si ai incredere in tine cand esti pe drumul dintre acestea doua.

7. Confunzi a fi ocupat cu a fi productiv. Concentreaza-te asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat. Da, ai nevoie de bani pentru a trai. Castiga-i, economiseste. Investeste. Insa evita sa cheltuiesti bani pe care nu ii ai pentru a cumpara lucruri de care nu ai nevoie pentru a impresiona oameni pe care nici macar nu ii cunosti. Gestioneaza banii astfel incat sa iti poti urma si visurile.

8. Cei mai multi dintre noi nu au nevoie de multe lucruri pentru a fi fericiti - ci din contra, avem nevoie de mai putine. Cand lucrurile nu sunt agatate de viata noastra, intelegem mai mult ce conteaza cu adevarat. Viata devine mai simpla atunci cand nu mai este dezordine.

9. Implicit judeci alte persoane dupa actiunile lor si te judeci pe tine dupa idealurile pe care le ai. Fii tipul de persoana pe care ai vrea sa o intalnesti si cu care sa iti petreci timpul. Fii tipul de persoana ale carei actiuni, cuvinte si valori sunt intotdeauna in concordanta.

10. Nu vei primi intotdeauna ce oferi. Vei fi dezamagit daca astepti ca oamenii sa faca pentru tine ce faci tu pentru ei. Nu toata lumea are aceeasi inima ca si tine.

foto interior si prima pagina: pixabay.com