V-ati imaginat vreodata viata voastra fara amintiri? Pare imposibil sa facem asta, nu? Amintirile sunt ca niste bucati mici dintr-un puzzle mare - impreuna formeaza o imagine imensa a vietii noastre. Avem tendinta de a sterge amintirile triste si de a le pretui pe cele fericita, insa nu conteaza cat de greu incercam, creierul nostru are propriul sau plan in ceea ce priveste amintirile noastre. De ce ne amintim unele informatii irelevante si uitam complet ceva ce am vrut sa pastram cu adevarat ca amintire?

Pentru a incerca sa intelegem modul in care functioneaza logica creierului nostru si ce putem face pentru a uita si a ne aminti anumite lucruri.

1. Iti poti aminti lucruri si evenimente doar pentru ca le uiti pe care care nu sunt necesare

Creierul nostru este cel care conduce atunci cand vine vorba de ce ne amintim si ce uitam. Asadar, el este cel care decide ce informatii sunt importante si daca trebuie sa le pastreze. Iti vei aminti cu siguranta ziua nuntii sau o experienta dificila prin care ai trecut. Cu toate acestea, uiti cu usurinta lucrurile banale, evenimentele plictisitoare sau activitatile de rutina.

2. Iti poti forta creierul sa isi aminteasca anumite lucruri



Creierul incearca sa te protejeze de toate informatiile inutile. In cazul in care ti-ai aminti toate lucrurile mici care ti se intampla zi de zi probabil ca ai innebuni. Cu toate acestea, in cazul in care iti doresti cu adevarat sa iti amintesti ceva, poti incerca sa repeti situatia sau evenimentul din cand in cand, sa vorbesti despre asta. Este un truc cu care iti poti face creierul sa creada ca este important pentru tine.

3. Poti prelua cateva informatii fara ca macar sa stii ca le detii



Unui pacient care suferea de amnezie i-a fost dat o lista de cuvinte pentru a si le aminti. Dupa mai multe incercari, el nu a reusit sa faca acest lucru. Cu toate acestea, cand i-a fost data o lista de fraze cu spatii libere pentru le umple cu cuvintele pe care le vazuse mai devreme, s-a descurcat de minune. Cum este posibil? Adevarul este ca creierul nostru isi aminteste de anumite lucruri si nici macar nu le observa. Ori de cate ori ai nevoie de informatii speciale, poti fi surprins de faptul ca ai avut acces la aceste informatii tot timpul.

4. Daca iti este dificil sa iti amintesti ceva anume, foloseste imagini



Aceasta tehnica este folosita mai tot timpul de oamenii care au o memorie fotografica. Ei pur si simplu transforma informatiile de care au nevoie intr-o secventa de imagini vizuale. Conecteaza aceasta amintire cu o alta imagine din cap. Daca ai o imaginatie bogata, iti va fi foarte usor sa implementezi aceasta metoda.

5. Daca incerci sa iti amintesti ceva important, pune totul pe mut



Suna foarte ciudat, insa iata cum foloseste. Sunetele ambientale, chiar si cele placute, perturbeaza creierul si nu ii ofera posibilitatea de a recupera informatiile de care ai nevoie. In astfel de situatii, daca iti doresti sa iti amintesti de ceva anume, asigura-te ca esti singur si intr-o tacere absoluta.

