Papadia este utila pentru drenarea surplusului de apa din organism, pentru ca este un diuretic puternic. Ceaiul de papadie are rezultate remarcabile in detoxifierea organismului, mai ales in perioadele de schimbare a anotimpului.

Aceasta planta este folosita cu succes in tratamentul unui numar mare de afectiuni de la acnee, alergie si alte boli de piele, la indigestie, gastrita hipoacida, dischinezie biliara, constipatie atona. Un efect deosebit il are atat planta uscata cat si cea proaspata in tratamentul diabetului zaharat, boala in care are uneori efecte miraculoase.

In China o varietate de papadie este folosita de mult timp pentru tratarea hepatitei, cancerului si a diverselor afectiuni ale glandei mamare (inflamatii, probleme legate de secretia laptelui, cancer de san) precum si pentru imbunatatirea rezistentei imunitare la infectiile cailor respiratorii. Folosirea papadiei este deja recunoscuta in numeroase farmacopei consacrate.

foto interior si prima pagina: Feyyaz Alacam, Shutterstock