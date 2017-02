Iertarea este un subiect care este adus mult prea des in atentia noastra. Imperfectiunea este in natura umana si este destul de usor pentru noi sa ii ranim pe cei din jurul nostru nu doar prin decizii, ci si prin fapte sau chiar vorbe. Si, indiferent de cat de marinimoasa este inima noastra, in mod inevitabil ne vom gasi in situatii ce implica suflete ranite si inimi frante.

Fie ca ai fost inselata, tradata, mintita, suferinta si tristetea ce insotesc durerea vor trai in tine. Este firesc. Se va intampla din nou si din nou... Multi spun ca nu putem scapa de aceasta nebunie nefericita. Cu toate acestea, eu zic ca exista o solutie.

Atunci cand ne aflam intr-un moment de extrema amaraciune si furie fata de o alta persoana, gandul de a o ierta este ultimul lucru care ne strabate mintile. Ne-am putea gandi: "Ea nu merita iertarea mea, daca o iert imi va gresi din nou. Si mai mult, iertarea ma face sa par o persoana slaba." Aceste ganduri au incercuit propria mea gandire de multe ori cu privire la persoane care m-au ranit. Si mi-a luat o perioada lunga de timp sa imi dau seama ca ma impiedicau sa fiu fericita si linistita. Iata de ce.

Suntem cu totii oameni... cu totii imperfecti. Ii ranim pe altii. Suntem raniti de altii. Vor fi momente in care vom fi fie cei raniti, fie cei vinovati. Si cu totii meritam iertarea. Mai mult decat atat, cu totii meritam fericirea. Pentru ca atunci cand alegi sa ierti pe cineva nu o faci pentru acea persoana - o faci pentru tine. Si nu meriti tu sa traiesti o viata frumoasa, fara griji, fara ura? Asa ca... IARTA!

Iertarea nu inseamna uitare (asa cum vechiul cliseu spune). Atunci cand alegi sa ierti pe cineva nu inseamna ca uiti si ca ii permiti sa te raneasca din nou. Atunci cand alegi sa ierti pe cineva, intelegi ca ai fost ranit si tradat, dar nu lasi ca mintea si sufletul tau sa fie definite de ce se intampla. Durerea nu este uitata si nici nu dispare. Iertarea este un act ce elibereaza corpul de suferinta fizica, mentala si emotionala. Sa te mai intreb ceva: Nu esti suficient de importanta pentru a te elibera de aceasta amaraciune care te apasa? IARTA!