comunicat de presa

Orice fashionista iubeste aceasta perioada din an. Daca in general ai remuscari cand nu te poti abtine de la shopping, acum poti sa te bucuri din plin de cumparaturi. Ba chiar te poti felicita pentru alegeri inteligente! In magazinele ETIC, produsele din colectia de toamna-iarna 2015-2016 beneficiaza de promotii de - 50%.

Colectia de toamna-iarna 2016-2017, “Glam Days” cuprinde o selectie larga de tricotaje de sezon, rochii de seara, blanuri naturale si piese ofiice.

Piesele clasice - precum camasile, pantalonii cu dunga sau pana, sacourile, rochiile office, costumele cu fusta sau pantaloni - pot fi purtate cu tricotajele speciale de sezon - pulovere in V sau cu decolteu rotund, puloverele supradimensionate sau cape. Toate aceste piese pot fi adaptate si pentru tinute casual sau glam-chic, cu accesoriile potrivite.

In magazinele ETIC vei gasi si o multime de accesorii potrivite pentru orice ocazie: genti, esarfe, curele, ochelari de soare, bratari si coliere metalice, cu pietre sau cu elemente din piele ecologica.

Te poti bucura oricand de reduceri accesand si shop-ul online: www.etic.ro.