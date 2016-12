Cadouri la pret bun pentru sarbatoritii de dupa Craciun

Perioada sarbatorilor este plina de emotii frumoase, de surprize minunate, de timp liber, petrecut cu familia, cu prietenii.

Dar este de asemenea plin si de momente nu tocmai placute: aglomeratie, stres, “goana nebuna a lumii” dupa cadoul perfect, unde mai pui stresul ca bugetul nu va fi indeajuns? Desigur, ultima parte legata de buget, se simte mai ales la trecerea Craciunului si a Revelionului.

Dar ce te faci daca dupa sarbatori, urmeaza sa ai sarbatoritii lui Ioan si Vasile? Desigur, e necesar sa pornesti in alergatura dupa cadouri partea a doua, nu-i asa? Si desigur ca vei face calcule luuuungi care vor diminua considerabil atmosfera de petrecere, nu? Ei bine, nu! Pentru ca am pregatit noi de pe-acum o lista cu cadouri chic, pentru femei si barbati, indiferent de varsta, pentru bunici sau unchi, tati sau mame, socri sau soacre, soti si sotii, prieteni, ba chiar si pentru micutii ce vor fi sarbatoriti din ianuarie. Si bineinteles, am tinut cont de aspectul cel mai important de dupa festinul de Revelion: toate darurile sunt prietenoase cu buzunarul si cu contul tau.

1. Pentru Ioan si Vasile de varsta ceva mai inaintata, iti recomandam mici accesorii de calitate, ce isi vor gasi cu siguranta folosinta si pe care poate, cei mai “bunici” nu ar da banii. Un portofel din piele, o cravata de calitate sau o pipa, de ce nu?

Portofel de piele: 149,90 lei

Set pentru barbati: 139,99 lei

2. Pentru mamici, bunici, soacre si matusi, alege o bijuterie fina, o geanta de calitate sau o palarie de efect.

Colier: 109,90 lei; Palarie: 122,42 lei; Geanta: 204 lei

3. Daca sarbatoritii de gen masculin sunt iubitii sau sotii, ce-ai zice daca le faci cadou un tort savuros sau un mic-dejun la pat. Uite aici cele mai chic accesorii pentru acest cadou ce va fi muuult timp in memoria lor.

Tava pentru cafea: 207 lei

4. Daca Vasile si Ionut sunt mai degraba Vasilica sau Ionut, iti recomandam sa le cumperi jocuri ce le stimuleaza inteligenta si dezvoltarea. Exista variante minunate si pentru baietei si pentru fetite.

Activity Original Piatnik: 114,9 lei

5. Pentru prieteni, poti alege mereu carti de dezvoltare personala sau cu tematica, in functie de preferintele lor.

Cartea gesturilor: 43,91 lei

6. Daca urmeaza sarbatoritii la job, printre colegi, alege un accesoriu deco ce isi poate gasi locul si la birou, dar si acasa. Poate un mouse, un pad, o cutie, un cosulet de depozitare.

Cos cupru: 80,47 lei

Sursa Foto Front Page: pexels.com