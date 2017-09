Povesti de viata captivante care te marcheaza pentru totdeauna, personaje impresionante pe care ajungi sa le iubesti, imgini incredibile care iti raman impregnate in suflet si in minte, lectii de viata importante pe care nu le vei uita niciodata, toate acestea in cele mai bune filme pe care trebuie sa le vezi pana la 30 de ani.

25 de filme bune pe care merita sa le vezi

1. Inception

Un film de exceptie cu 4 premii Oscar regizat de genialul Cristopher Nolan. Leonardo DiCaprio face un alt rol de senzatie in cariera lui intepretandu-l pe Dom Cobb, un hot experimentat si cel mai bun in acest domeniu, mai exact: furtul secretelor valoaroase stocate adanc in subconstient in timpul starii de vis.

2. Lord of the Rings Trilogy

Printre cele mai spectaculoase filme fantasy realizate vreodata se numara Stapanul Inelelor, un film care are un loc aparte in inima mea. Seria este ecranizarea romanului omonim scris de J.R.R Tolkien, iar actiunea se petrece intr-o preistorie alternativa in care lumea este populata de oameni si alte rase percum elfi, hobbiti, gnomi, orci si alte creaturi fantastice.

3. Seria Star Wars

Una dintre cele mai frumoase povesti spuse vreodata, care s-a tranformat intr-un adevarat fenomen mondial incepe asa: “Cu mult timp in urma, intr-o galaxie indepartata…” Seria incredibila nu mai are nevoie de nicio prezentare, iar daca nu ati vazut-o pana acum, rezervati-va un weekend linistit in care sa patrundeti in Universul Star Wars.

4. The Green Mile

Printre cele mai impresionante filme pe care le-am vazut, cu o poveste prezentata intr-o maniera rar intalnita si unul dintre acele filme care te fac sa simti cu adevarat ceva in sufletul tau, care te marcheaza si pe care nu ai cum sa-l uiti. Tom Hanks este uimitor in rolul lui Paul Edgecomb, gardianul sef care relateaza o intamplare uimitoare de pe vremea cand lucra la penitenciarul Cold Mountain.

5. The Pianist

6. Shutter Island

Nu ai cum sa nu-l iubesti pe Adrien Brody in capodopera cinematografica regizata de Roman Polanski. Filmul spune povestea pianistului Wladyslaw Szpilman, un evreu prins de catre autoritatile naziste, impreuna cu intreaga familie si trimis in ghetoul nou infiintat din oras. Un film asbolut incredibil, care iti rascoleste toata fiinta atat prin poveste, cat si prin imaginile socante prezentate.

Sunt o mare fana a lui Leonardo DiCaprio si as include toate filmele lui in aceasta lista. Shutter Island este preferatul meu, un film absolut genial care te tine in suspans, te marcheaza si pe care, odata ce l-ai vazut, nu ai cum sa-l mai scoti din memorie. Finalul acestuia este absolut incredibil si unul la care nu te astepti nicio secunda.

7. Interstellar

O calatorie fascinanta prin Univers, o capodopera care pur si simplu te scoate complet din lumea in care te afli. Din momentul in care vezi primele imagini nimic in jur nu mai conteaza si esti coplesit de infinite mistere ce ti se devaluie in fata ochilor. Pur si simplu MAGNIFIC!

8. La Vita e Bella

Un film extrem de puternic emotional si care merita toate aplauzele. Cand un bibliotecar evreu si fiul sau devin victim ale Holocaustului, acesta foloseste un amestec uimitor de vointa, umor si imaginatie pentru a-si proteja fiul de pericolele din jur. O fabula extraordionara despre puterea imaginatiei de a se impotrivi realitatii ingrozitoare din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

9. Gladiator

Un film regizat de Ridley Scott cu 7 premii si 7 nominalizari la Oscar. O adevarata epopee despre istoria Imperiului Roman care il are in centru pe marele general roman devenit gladiator Maximus Decimus Meridius. Un film absolut impresionant din toate punctele de vedere.

10. American History X

Filmul in care genialul Edward Norton isi demonstreaza cu adevarat talentul, o poveste care nu are cum sa nu te marcheze si care trateaza probleme sociale de mare greutate: rasismul, violenta, manipularea, gastile, ura, rebelinea sau prejudecatile. Filmul subliniaza ideea ca viata este mult prea scurta pentru a-ti otravi sufletul cu ura.