Iesirile la cinematograf alaturi de prieteni sunt o placere pentru oricine, insa cum ar fi daca ai putea sa te bucuri de aceeasi experienta chiar in confortul casei tale? Amenajarea unui home cinema chiar in propriul tau living este mai simpla decat ti-ai putea imagina, iar daca tii cont de cateva sfaturi pretioase, te vei simti mai confortabil decat la cinematograf atunci cand te uiti la serialele tale preferate sau iti inviti prietenii la o seara-maraton de vazut toate filmele candidate la premiul Oscar.

Televizorul, cel mai important detaliu

Primul lucru de care vei avea nevoie in amenajarea unui home cinema este un televizor de ultima generatie, care sa iti permita sa vizionezi la cea mai buna calitate filme sau seriale. Daca pana acum cativa ani mergeam la cinematografe si pentru experienta unica de a vedea filme in format 3D, acum iti poti cumpara propriul televizor 3D, cu o claritate mare a imaginii si cu o redare optima a detaliilor din filme, la fel cum ai parte la cinematograf.

Trebuie sa stii ca majoritatea televizoarelor 3D se vand la pachet cu doua perechi de ochelari 3D, insa este posibil ca cei pe care ii primesti sa nu fie tocmai cei mai potriviti. Daca te uiti peste aceasta oferta la ochelari 3D vei vedea ca pretul acestora este unul foarte mic, astfel incat poti cumpara pentru toata familia. Si pentru ca au o calitate foarte buna, te vei simti ca si cand ai lua parte la intreaga actiune din film, pentru ca iti ofera cea mai buna experienta pe care o poti avea.

Confortul unui home cinema

Putine sunt cinematografele care exceleaza la capitolul confort, insa nu exista niciun motiv pentru care nu ne putem bucura de el in locuinta noastra. Aici, amenajarea livingului depinde de propriile tale gusturi. Poate preferi o canapea ferma sau iti place sa te uiti la filme cuibarita in fotoliu. Sau poate preferi un coltar extensibil si spatios, in care sa incapa toata gasca de prieteni. Pentru a spori confortul incaperii, asigura-te ca ai suficiente perne pentru toata lumea si pluseaza cu cateva pufuri si taburete, astfel incat toti prietenii tai sa se simta ca la ei acasa.

Lumina potrivita pentru a urmari filme

Atuni cand mergi la cinema, imediat cum incepe filmul luminile se sting. Acest lucru te ajuta sa intri mai usor in atmosfera peliculei si sa urmaresti actiunea cu maximum de interes, fara sa iti distraga atentia cei din jur. Pentru a recrea aceasta atmosfera si la tine acasa, niste obloane opace sau niste draperii inchise la culoare te pot ajuta sa faci intuneric in toata incaperea. Poti lasa, totusi, aprinse cateva spoturi luminoase sau o lampa ambientala, astfel incat sa gasiti mai usor punga cu popcorn

Este nevoie de izolare fonica?

Un alt detaliu foarte important in experienta pe care o ai la cinema este sunetul ireprosabil, pe care este destul de dificil sa il reproduci acasa, daca incaperea nu este perfect izolata fonic. Cu toate acestea, exista solutii pentru ca acest aspect sa nu iti influenteze deloc experienta de a vedea filme acasa. In primul rand, multe dintre televizoarele smart sunt suficient de performante incat sa iti ofere un sunet bun, pe care sa il poti regla usor in functie de incapere. In al doilea rand, daca nu esti pe deplin multumita de cum se aude televizorul, poti oricand sa iti iei un sistem audio 360, care sa te faca sa te simti ca si cand ai fi in mijlocul actiunii. Totusi, ai grija la volum, daca nu vrei sa te trezesti la usa cu vecinii satui sa iti bata in teava de la calorifer.